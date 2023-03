La Réserve fédérale américaine pourrait relever les taux d'intérêt à 6 % et les maintenir à ce niveau pendant un temps utile pour lutter contre l'inflation, a déclaré Rick Rieder, directeur des investissements pour les titres à revenu fixe mondiaux chez BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mardi aux parlementaires américains que la banque centrale américaine pourrait devenir plus agressive dans sa trajectoire de hausse des taux à la suite des récentes données économiques solides.

"Nous pensons qu'il y a une chance raisonnable que la Fed doive porter le taux des Fed Funds à 6 %, puis le maintenir à ce niveau pendant une période prolongée pour ralentir l'économie et ramener l'inflation à près de 2 %", a déclaré M. Rieder dans une note publiée mardi.

Le taux directeur de la Fed se situe actuellement entre 4,50 % et 4,75 %.

En décembre, les autorités prévoyaient que ce taux atteindrait un sommet d'environ 5,1 %, un niveau qui, selon les investisseurs, pourrait augmenter d'au moins un demi-point de pourcentage aujourd'hui.

Goldman Sachs a indiqué dans une note mardi qu'elle avait relevé ses prévisions pour le taux dit terminal de 25 points de base, dans une fourchette de 5,5 % à 5,75 %.

Les paris sur une augmentation plus agressive des taux de la Réserve fédérale ont gagné en importance sur les marchés monétaires ces dernières semaines, après une série de données économiques montrant un marché de l'emploi tendu et une inflation qui reste élevée. Ces données ont ravivé les craintes que la Fed n'ait à nouveau recours aux mêmes hausses de taux d'intérêt massives qui ont frappé les actions et les obligations l'année dernière.

Les traders s'attendaient à ce que la banque centrale relève ses taux de 25 points de base lors de sa prochaine réunion de fixation des taux les 21 et 22 mars, mais après les remarques de M. Powell mardi, les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoyaient une hausse de 50 points de base, selon les données du CME Group.