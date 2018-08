BlackRock : la bonne tenue des résultats est de bon augure pour les actions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BlackRock Investment Institute pense que la croissance des bénéfices, les dividendes et rachats d'actions doperont les rendements des actions au cours des prochains trimestres. Il souligne que la croissance des bénéfices ne tient pas uniquement à des mesures de relance exceptionnelles que sont les allègements fiscaux accordés par le gouvernement américain." C'est la solidité de l'économie mondiale qui alimente la forte croissance des chiffres d'affaires et notre indicateur BlackRock Growth GPS indique qu'une révision à la hausse des prévisions de croissance mondiale est possible ", affirme sa Directrice générale, Isabelle Mateos y Lago.Le gestionnaire d'actifs exclut en revanche une hausse des PER.Ce dernier fait par ailleurs remarquer que les tensions commerciales ont eu un effet limité sur les bénéfices des entreprises et sur les prévisions de bénéfices. Il existe des exceptions : es entreprises du secteur de la consommation discrétionnaire ont été parmi les premières à ressentir le coup des nouvelles taxes douanières.