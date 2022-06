BlackRock offre le choix du vote à l'AGO à davantage de clients d'indices boursiers.

Cette initiative marque une expansion du programme "Voting Choice" de BlackRock, lancé en octobre dernier par la société new-yorkaise, qui gère environ 10 000 milliards de dollars d'actifs, et qui vise à proposer aux clients institutionnels de s'exprimer davantage sur les sujets qui leur tiennent à cœur.

Le programme intervient dans une période tumultueuse pour le gestionnaire d'actifs, qui doit faire face à des critiques aux États-Unis et ailleurs sur la manière dont il vote au nom de ses clients sur des questions telles que le changement climatique, la diversité et la rémunération des dirigeants.

"Si le programme Voting Choice de BlackRock est une première dans le secteur, nous considérons qu'il ne s'agit que d'un début", a déclaré Salim Ramji, responsable mondial des iShares et des investissements indiciels, dans un communiqué.

"Notre ambition est de rendre le choix de vote pratique et efficace pour tous les investisseurs, et nous travaillons avec les décideurs politiques et les participants du secteur dans le monde entier pour étendre le choix de vote pour nos clients".

Au moment du lancement, les clients détenant environ 40 % des actifs de l'indice boursier de BlackRock par le biais de mandats distincts américains ou britanniques - où l'argent d'un gros client est géré seul - ou de certains investissements en commun étaient éligibles pour la liberté de voter leurs propres actions lors d'une AGO.

À l'avenir, le même choix sera proposé à ceux qui investissent dans des fonds communs canadiens et irlandais, ainsi qu'à d'autres clients britanniques, de sorte que 47 % des actifs indiciels en actions de BlackRock seront couverts par le programme.

Depuis le lancement, les clients détenant 120 milliards de dollars d'actifs ont choisi de prendre le contrôle du processus de vote, ce qui porte le total des actifs couverts par le programme, y compris les clients dans des mandats distincts, à 530 milliards de dollars, a-t-il déclaré.

Dans un livre blanc séparé, BlackRock a déclaré qu'elle recherchait activement des moyens d'étendre le programme afin de donner le choix à davantage d'investisseurs, y compris les investisseurs particuliers.