BlackRock recrute un Directeur des opérations pour la France, la Belgique et le Luxembourg

Sébastien Herzog est nommé Directeur des Opérations de BlackRock pour la France, la Belgique et le Luxembourg (FraBeLux). Il sera basé à Paris et pilotera la stratégie opérationnelle du gestionnaire d'actifs dans la région sous la direction de Stéphane Lapiquonne, Directeur Général de BlackRock pour FraBeLux et de Stacey Mullin, Directrice des Opérations pour la région Europe, Moyen Orient et Afrique. Il prendra également la présidence de la société de gestion alternative de BlackRock en France.Diplômé de l'ESCP Europe et titulaire d'un certificat professionnel de la Wharton Business School, Sébastien Herzog cumule plus de 20 ans d'expérience dans la gestion d'actifs. Avant de rejoindre BlackRock, il était Directeur des Opérations, Directeur Financier et Secrétaire Général d'AXA IM - Real Assets. Il avait précédemment occupé différentes fonctions stratégiques au sein du groupe AXA IM qu'il avait rejoint en 1998.