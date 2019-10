Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carole Murienne, 43 ans, a rejoint l’équipe Clients Institutionnels et Relations Consultants de BlackRock en tant que Director. Basée à Paris, elle aura pour mission de développer et coordonner la couverture des fonds de pension, des consultants en investissement et des entreprises pour la France, la Belgique et le Luxembourg (FraBeLux), sous la responsabilité de Sylvain Favre-Gilly, responsable du pôle institutionnel pour la région FraBeLux.Carole Murienne dispose de plus de 15 ans d'expérience dans la gestion d'actifs, avec une expertise dans la vente institutionnelle sur les marchés actions et obligations ainsi que dans la gestion quantitative et l'Investissement Socialement Responsable.Avant de rejoindre BlackRock, elle était responsable de clientèle institutionnelle chez Robeco en France où elle avait occupé plusieurs postes depuis 2007. Elle avait précédemment travaillé chez Oddo BHF Asset Management, en tant que commerciale pour la clientèle entreprises et chez Eurazeo en tant que trésorière.