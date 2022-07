BlackRock sous-pondère les actions des marchés développés en raison de la détérioration des perspectives économiques.

"La Grande Modération, une période de croissance et d'inflation régulières, est terminée", ont déclaré Philipp Hildebrand, vice-président de BlackRock, et son équipe dans les perspectives de mi-année du plus grand gestionnaire d'actifs au monde.

"Au lieu de cela, nous bravons un nouveau monde de volatilité macroéconomique accrue - et des primes de risque plus élevées tant pour les obligations que pour les actions."

BlackRock a déclaré qu'il sous-pondérait désormais les actions américaines, européennes et britanniques tout en conservant une position neutre dans les actions japonaises, chinoises et des marchés émergents.

"Les valorisations attrayantes" avaient incité le gestionnaire d'actifs à revoir à la hausse son opinion sur le crédit de qualité "investment grade". BlackRock a également modifié son opinion sur les gilts britanniques pour les surpondérer, ce qui en fait ses obligations d'État nominales préférées.

"Nous pensons que l'évaluation par le marché des hausses de taux de la Banque d'Angleterre est irréalisablement hawkish à la lumière de la détérioration de la croissance."