Londres (awp/afp) - Le fonds américain Blackstone a annoncé lundi une offre de rachat légèrement améliorée à près d'1,6 milliard de dollars pour le fonds britannique de catalogues de musique Hipgnosis Songs Fund (HSF), propriétaire des titres de Shakira ou Blondie.

Si l'offre de rachat de Blackstone est déjà approuvée par le conseil d'administration, elle doit encore être validée par les actionnaires et le prix de rachat amélioré des titres vise à faciliter ce processus.

"Aux termes de l'offre révisée, chaque actionnaire de Hipgnosis recevra" 1,31 dollar par action, ce qui valorise le capital à environ 1,58 milliard de dollars, 12 millions de plus que la précédente offre, a annoncé Blackstone dans un communiqué.

"Cela reflète en partie le fait qu'Hipgnosis a engagé pour la transaction des frais de conseil inférieurs à ceux prévus précédemment", ajoute le communiqué, qui précise que l'offre prendra finalement la forme d'un accord approuvé par un tribunal, garantissant le contrôle de 100% de l'entreprise, plutôt qu'une offre de rachat plus classique.

Le rachat du britannique - en difficulté financière depuis des mois - a fait l'objet d'enchères en avril entre Blackstone et son compatriote Alchemy Copyrights, société connue sous le nom de Concord.

Blackstone avait annoncé fin avril une offre de rachat, déjà améliorée, à 1,30 dollar par action recommandée par le Conseil d'administration d'Hipgnosis à ses actionnaires. Concord avait jeté l'éponge quelques jours plus tard.

Le fonds co-créé par le légendaire musicien Nile Rodgers et Merck Mercuriadis, ex-manager de Beyoncé et Elton John, gère les droits d'environ 150 catalogues de musique et revendiquait encore il y a quelques mois une valeur nette d'actifs de 3 milliards de dollars.

Après l'annonce en décembre d'une perte triplée sur un an, HSF, qui gère aussi les catalogues de stars comme Justin Bieber ou les Red Hot Chili Peppers, avait en outre annoncé le mois dernier que la valorisation de ses actifs allait être abaissée de plus d'un quart.

"Bien qu'il puisse y avoir une petite déception qu'un autre prétendant n'ait pas proposé une offre nettement plus élevée", l'annonce de lundi "marque néanmoins un tournant" positif pour les investisseurs, a noté Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Le titre d'Hipgnosis à la Bourse de Londres progressait de 0,99% à 101,60 pence lundi peu avant 11H00 GMT.

L'acquisition par Blackstone devrait être finalisée au cours du troisième trimestre.

afp/al