Blackstone explore la vente du producteur d'énergie du Permian PRI Operating -sources

L'entreprise, également connue sous le nom de Patriot Resources, appartient à la branche d'investissement en crédit de Blackstone. Le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde s'est détourné de l'investissement dans les sociétés d'exploration et de production en raison de préoccupations concernant leur impact environnemental et après des années de faibles rendements.

Blackstone Credit travaille avec une banque d'investissement afin d'explorer les options pour PRI Operating à un moment où les prix des matières premières continuent de se négocier à des niveaux élevés après avoir atteint des sommets pluriannuels plus tôt en 2022.

Les sources ont averti qu'une vente de PRI Operating n'était pas garantie et que la valeur que Blackstone Credit pourrait décrocher était difficile à estimer étant donné la façon dont la volatilité des prix des matières premières influence les évaluations d'actifs.

Elles ont parlé sous couvert d'anonymat pour discuter d'informations confidentielles.

Blackstone s'est refusé à tout commentaire. PRI Operating n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Fondée en 2017, PRI Operating est soutenue par Blackstone Credit et la direction. La société possède environ 35 000 acres nets dans le sud du bassin du Delaware, qui fait partie du bassin permien plus large qui s'étend sur le Texas et le Nouveau-Mexique.

Outre les terrains et les droits de surface, le processus de vente comprend l'infrastructure de pipelines transportant l'eau utilisée pour aider à extraire le pétrole et le gaz de schiste, selon les sources.

Si les efforts pour se débarrasser de PRI Operating aboutissent, cela rejoindrait les accords conclus par Blackstone l'année dernière pour vendre GEP Haynesville à Southwestern Energy pour 1,85 milliard de dollars et Primexx Energy Partners à Callon Petroleum pour 788 millions de dollars.

En juillet, Reuters a rapporté que Blackstone Credit et Apollo Global Management mettaient en vente le producteur canadien de pétrole et de gaz Ridgeback Resources.

Blackstone détient toujours des investissements de contrôle dans d'autres producteurs américains de pétrole et de gaz, notamment Beacon Offshore Energy dans le golfe du Mexique et Olympus Energy dans les Appalaches.