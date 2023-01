Blackstone manque de peu son objectif de 1 000 milliards de dollars en 2022 26/01/2023 | 15:28 Envoyer par e-mail :

Au quatrième trimestre, le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone a dévoilé des résultats supérieurs au consensus. Il a enregistré un bénéfice net, part du groupe, de 557,9 millions de dollars, soit 75 cents par action, contre un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars ou 1,92 dollar, un an plus tôt. Le profit distribuable, qui sert de référence aux analystes, a chuté de 41% à 1,33 milliard de dollars, soit 1,07 dollar par titre. Ce dernier a dépassé le consensus s'élevant à 94 cents.



Les fee related earnings, qui mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs, sont en repli de 42% à 1,066 milliard de dollars.



Les actifs sous gestion ont augmenté de 11% pour atteindre le niveau record de 974,7 milliards de dollars après avoir enregistré une collecte de 43,1 milliards de dollars au quatrième trimestre. Le flux d'argent frais a totalisé 226 milliards de dollars sur l'ensemble de 2022.



Blackstone a manqué son objectif d'afficher 1 000 milliards de dollars d'encours en 2022.



Blackstone a indiqué qu'un dividende de 91 cents par action sera payé le 13 février. Le consensus Bloomberg s'élevait à 1,02 dollar.





© AOF 2023 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BLACKSTONE INC. 3.75% 92.26 18.91% S&P GSCI SILVER INDEX -0.37% 1168.21 -1.37%