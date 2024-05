Francfort (awp/afp) - Le superviseur bancaire allemand Bafin a annoncé mardi avoir infligé une amende de 9,2 millions d'euros à la banque en ligne N26 pour des retards répétés dans la transmission de soupçons de blanchiment d'argent.

La Bafin a "constaté que l'établissement avait systématiquement fait des déclarations de soupçon de blanchiment d'argent en retard en 2022", indique un communiqué de l'autorité.

La neobanque dont le siège est à Berlin fait l'objet d'une surveillance de la Bafin depuis 2021 portant sur l'application de mesures de lutte contre le blanchiment d'argent sur sa plateforme.

Des failles dans son dispositif de prévention du blanchiment lui avaient déjà valu une amende de 4,25 millions d'euros en juin 2021.

Réagissant à cette nouvelle amende, N26 observe dans un communiqué que les insuffisances mises en cause remontent à 2022 et que des mesures ont depuis été mises en oeuvre "pour améliorer ses processus de déclaration tout en investissant plus de 80 millions d'euros en moyens humains et en infrastructures techniques afin de continuer à lutter contre la criminalité financière et le blanchiment d'argent".

L'entreprise souligne qu'elle avait "déjà passé dans ses comptes 2022 une provision pour cette amende", supérieure au montant infligé. En raison notamment de cette charge exceptionnelle, elle avait enregistré une lourde perte en 2022.

Banque 100% en ligne créée en 2013, N26 est depuis 2018 dans le viseur de la Bafin, qui s'était alarmée, à la suite d'une enquête menée par plusieurs médias allemands, de la possibilité d'ouvrir un compte avec de faux papiers d'identité.

Outre la prévention du blanchiment, le régulateur allemand a aussi placé la banque sous surveillance afin de "limiter" les risques liés à sa croissance rapide lui imposant de limiter son recrutement de nouveaux clients à "50.000 par mois".

La banque en ligne revendique près de 8 millions de clients dans vingt-quatre pays, principalement en Allemagne et en France, et elle vise une entrée en bourse à un horizon qui n'est pas précisé.

afp/jh