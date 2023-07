Les contrats à terme sur les céréales américaines ont chuté lundi, la sortie de la Russie de l'accord d'exportation de la mer Noire n'ayant pas choqué les négociants.

Les contrats à terme sur le blé et le maïs ont chuté après avoir atteint des sommets en deux semaines lorsque la Russie a annoncé qu'elle quittait l'accord permettant à l'Ukraine d'exporter des céréales par la mer Noire.

La Russie a longtemps menacé de quitter l'accord en raison de ce qu'elle a qualifié d'échec à satisfaire ses demandes d'assouplissement des règles relatives aux exportations de denrées alimentaires et d'engrais russes.

Selon les analystes, l'accord sur les céréales devrait encore être renouvelé et les marchés étaient bien conscients du risque d'expiration de cet accord.

"Nous avons entendu la Russie dire qu'elle voulait se retirer de l'accord sur les céréales à de très nombreuses reprises", a déclaré Ted Seifried, stratège en chef du marché pour Zaner Ag Hedge. "Le marché est vraiment sceptique quant à la fin de l'accord.

L'accord, négocié par les Nations unies et la Turquie en juillet 2022, visait à atténuer la crise alimentaire mondiale.

L'Ukraine a déclaré que l'accord pouvait fonctionner sans la Russie, tandis que Moscou a déclaré qu'elle envisagerait de rejoindre le pacte si elle voyait des "résultats concrets" concernant ses demandes.

"Je pense que l'accord est suspendu ; il n'est peut-être pas terminé", a déclaré Sherman Newlin, analyste chez Risk Management Commodities. "Il y a encore un peu d'espoir.

Les contrats à terme les plus actifs sur le blé ont baissé de 7-3/4 cents à 6,53-3/4 dollars le boisseau au Chicago Board of Trade, tandis que le maïs a baissé de 7-3/4 cents à 5,06 dollars.

Le soja CBOT a augmenté de 7-1/4 cents à 13,78 dollars le boisseau, dans un contexte d'incertitude sur les rendements des cultures américaines.

Dans un rapport hebdomadaire publié après la clôture des marchés, le ministère américain de l'agriculture a estimé que 55 % des cultures de soja du pays étaient en bon ou excellent état. Ce chiffre est en hausse de 4 points de pourcentage et supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 53 %.

L'USDA a estimé que 57 % de la récolte de maïs américaine était en bon état, soit une hausse de 2 points de pourcentage et un résultat conforme aux attentes.

Par ailleurs, les transformateurs de soja américains ont écrasé moins de graines que prévu en juin, selon l'Association nationale des transformateurs de graines oléagineuses. (Reportage de Tom Polansek à Chicago ; reportages complémentaires de Michael Hogan à Hambourg et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Janane Venkatraman, Will Dunham, Philippa Fletcher et Grant McCool)