Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont baissé jeudi, les craintes concernant l'offre de l'Ukraine, déchirée par la guerre, s'étant atténuées en raison d'importantes exportations de céréales bon marché en provenance de Russie, ce qui a maintenu les prix à un niveau proche de leur plus bas niveau depuis 33 mois.

Les contrats à terme sur le soja et le maïs ont légèrement augmenté.

Les marchés du blé devraient se resserrer au cours des prochains mois, l'attention se portant sur les récoltes dans les pays de l'hémisphère sud, tels que l'Argentine et l'Australie, où les cultures ont été touchées par le temps sec.

Mais pour l'instant, les récoltes de l'hémisphère nord, en particulier celles de la Russie, alimentent le marché, a déclaré Ole Houe, de la société australienne de courtage agricole IKON Commodities.

"Cela freine les prix et empêche toute remontée à court terme", a-t-il déclaré.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,8% à 5,92-3/4 dollars le boisseau à 4h19 GMT. Vendredi, les prix ont chuté à 5,70 dollars le boisseau, le plus bas depuis décembre 2020.

Le contrat de soja sur le CBOT était en hausse de 0,1% à 13,50-1/2 dollars le boisseau et le maïs était en baisse de 0,1% à 4,81-3/4 dollars le boisseau.

Les exportations de céréales ukrainiennes ont chuté à 783 000 tonnes métriques entre le 1er et le 13 septembre, contre environ 1,5 million de tonnes au cours de la période correspondante en 2022, selon les données du ministère de l'Agriculture mercredi.

Le ministère n'a pas donné d'explication à cette chute, mais le vice-premier ministre ukrainien a déclaré que plus de 100 infrastructures portuaires avaient été endommagées par les attaques russes depuis le 18 juillet.

Il a ajouté que le potentiel d'exportation des ports ukrainiens sur le Danube avait été réduit de près de 0,5 million de tonnes de céréales par mois.

L'Ukraine augmente ses expéditions par route et par rail, mais les volumes sont moindres et les coûts plus élevés.

Les exportations de la Russie n'ont toutefois pas ralenti, et le cabinet de conseil agricole Sovecon a relevé ce mois-ci ses prévisions d'exportations de blé russe à 48,6 millions de tonnes métriques pour la saison 2023/24.

Ailleurs, FranceAgriMer a revu à la baisse ses prévisions d'exportations de blé tendre français en dehors de l'Union européenne en 2023/24 de 100 000 tonnes métriques pour atteindre 9,5 millions de tonnes métriques.

La bourse des céréales de Rosario, en Argentine, a réduit ses prévisions pour la récolte de blé de 2023/2024 de 15,6 millions de tonnes métriques à 15 millions de tonnes métriques en raison des conditions de sécheresse dans certaines régions.

Le Département américain de l'agriculture (USDA) doit publier jeudi les données hebdomadaires sur les ventes à l'exportation. Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à des ventes nettes de blé de 250 000 à 600 000 tonnes métriques au cours de la semaine qui s'est achevée le 7 septembre.

Sur les marchés du soja, la production américaine de soja en août a probablement augmenté par rapport au même mois de l'année dernière, ont indiqué les analystes avant le rapport mensuel de la National Oilseed Processors Association (NOPA) qui doit être publié vendredi.

Le soja de Chicago reste proche d'un plus bas de trois semaines atteint mardi, lorsque l'USDA a réduit ses prévisions pour la production de soja américain dans un rapport mensuel, moins que ce que certains analystes avaient prévu.

Les fonds de matières premières étaient acheteurs nets des contrats à terme CBOT sur le blé, le soja et le maïs mercredi, selon les traders.