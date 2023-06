Le premier voyage en Chine d'un secrétaire d'État américain depuis cinq ans a peut-être apaisé des tensions que beaucoup voyaient monter en flèche, mais l'absence de progrès sur des questions essentielles signifie que l'apaisement ne sera probablement que temporaire.

Les résultats limités des deux jours de discussions d'Antony Blinken à Pékin ont été soulignés mardi lorsque Washington a de nouveau demandé à Pékin de rouvrir les canaux de communication militaires et que M. Blinken a fait part de son inquiétude quant aux informations selon lesquelles la Chine envisageait de mettre en place un centre d'entraînement militaire à Cuba, une île située à 160 km au sud de l'État américain de Floride.

M. Blinken et M. Xi se sont rencontrés lundi lors de l'un des échanges les plus importants entre les États-Unis et la Chine depuis l'entrée en fonction du président américain Joe Biden. Les deux parties ont semblé s'entendre sur des questions allant de Taïwan au commerce - y compris les mesures prises par les États-Unis à l'égard de l'industrie chinoise des puces - en passant par les droits de l'homme et la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine.

La Chine et les États-Unis se sont engagés à poursuivre leurs discussions et d'autres visites de haut niveau sont attendues dans les mois à venir, notamment des voyages en Chine de la secrétaire au Trésor Janet Yellen et de la secrétaire au commerce Gina Raimondo, ainsi qu'une visite à Washington du ministre chinois des affaires étrangères Qin Gang.

Ces échanges pourraient ouvrir la voie à des rencontres entre le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping lors de la réunion du G20 en Inde en septembre et du sommet de l'APEC à San Francisco en novembre.

MM. Xi et Biden ont tous deux déclaré que la visite de M. Blinken avait permis de réaliser des progrès, mais peu d'observateurs sont optimistes quant au fait que même des interactions à un niveau plus élevé modifieront le cours des relations entre les États-Unis et la Chine, ou apaiseront les craintes que les deux pays ne se retrouvent un jour en conflit au sujet de l'île de Taïwan, revendiquée par la Chine.

"Les fondements des relations entre les États-Unis et la Chine restent aussi mauvais qu'ils ne l'ont été depuis des décennies", a déclaré Benjamin Herscovitch, chercheur à l'université nationale australienne (Australian National University).

"Il ajoute que les perspectives des relations bilatérales risquent de s'assombrir à l'approche de la campagne présidentielle américaine de 2024, au cours de laquelle le débat sur la politique à l'égard de la Chine devrait occuper une place prépondérante.

UN SIÈGE À LA TABLE ?

Les hôtes de M. Blinken n'ont pas semblé désireux de se montrer chaleureux à l'égard des États-Unis.

Lors de la rencontre entre M. Xi et M. Blinken, le président chinois s'est assis en bout de table et le plus haut diplomate américain s'est tenu à l'écart, ce qui a suscité des spéculations dans les médias sociaux chinois et parmi les observateurs de la Chine, qui ont parlé d'une possible rebuffade.

Les précédents secrétaires d'État américains en visite à Pékin, depuis au moins deux décennies et y compris le secrétaire d'État de Donald Trump, Mike Pompeo, se sont assis côte à côte avec le président, dans des fauteuils blanc crème, ou de part et d'autre de la table.

Quelques jours auparavant, M. Xi avait accueilli un autre Américain, Bill Gates, cofondateur de Microsoft, et s'était assis côte à côte avec lui, le qualifiant de "vieil ami".

Jacob Stokes, chargé de recherche au Centre pour une nouvelle sécurité américaine, s'est défendu d'avoir une vision trop négative de ces rencontres, estimant qu'en rencontrant M. Blinken, M. Xi a montré que la Chine souhaitait améliorer ses relations avec les États-Unis.

"Pékin cherche clairement à s'engager, même s'il dit le contraire publiquement", a déclaré M. Stokes. "Si Xi voulait bloquer le processus, il n'aurait pas rencontré M. Blinken.

La Chine a des raisons de vouloir améliorer ses relations.

La deuxième économie mondiale est aux prises avec une demande de consommation en berne, ce qui l'incite à chercher à améliorer ses relations commerciales avec les principales économies occidentales, et les dirigeants chinois estiment qu'il est nécessaire de rassurer leurs voisins en leur montrant qu'ils peuvent gérer les relations conflictuelles avec les États-Unis.

John Delury, professeur d'études chinoises à l'université Yonsei de Corée du Sud, a déclaré que la rencontre de M. Xi avec M. Blinken semblait être un message adressé au monde entier "afin de donner l'impression d'être engagé dans une bonne relation avec les États-Unis".

"Je pense qu'il y a une prise de conscience du fait que c'est ce que le monde veut, c'est ce que la région veut. Yang Tao, directeur général des affaires nord-américaines et océaniennes au ministère chinois des affaires étrangères, n'a pas mâché ses mots en présentant le voyage de M. Blinken - que le diplomate américain avait initialement prévu d'effectuer en février mais qui a été reporté après le survol des États-Unis par un ballon espion chinois présumé - comme une victoire pour la Chine.

M. Yang a déclaré que ce voyage avait été rendu possible après que les États-Unis eurent déclaré à plusieurs reprises qu'ils souhaitaient regarder vers l'avenir et tourner la page de relations tendues, aggravées par l'incident du ballon et le passage de la dirigeante taïwanaise, Tsai Ing-wen, aux États-Unis en avril.

"Les États-Unis ont manifestement été les premiers à cligner des yeux dans ce cycle de confrontation stratégique", a-t-il déclaré dans un commentaire publié mardi sur le compte WeChat officiel de l'ambassade de Chine en France.