Blinken a demandé au Kremlin d'accepter un accord sur un échange de détenus lors d'un entretien avec Lavrov

WASHINGTON, 29 juillet (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a annoncé vendredi s'être entretenu avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, ajoutant qu'il avait appelé le Kremlin à accepter une "proposition substantielle" de Washington sur un échange de prisonniers.

"Nous avons eu une conversation franche et directe", a déclaré Antony Blinken lors d'une conférence de presse. "J'ai appelé le Kremlin à accepter la proposition substantielle que nous lui avons présentée pour parvenir à la libération de Brittney Griner et de Paul Whelan", a-t-il expliqué.

Sergueï Lavrov a suggéré à Antony Blinken que les deux parties reviennent à une diplomatie plus discrète concernant les échanges de prisonniers.

"Concernant de possibles échanges de prisonniers, la Russie a fortement suggéré un retour à une résolution de ces questions de manière professionnelle et à l'utilisation d'une 'diplomatie discrète' plutôt que de diffuser des informations approximatives", était-il écrit dans un communiqué diffusé par le ministère russe des Affaires étrangères.

Washington a indiqué avoir fait, il y a plusieurs semaines, une proposition à Moscou pour obtenir la libération de la basketteuse Brittney Griner et de l'ancien marine Paul Whelan, retenus en Russie, sans dévoiler les contreparties de ces libérations.

Une source au fait de la question a déclaré que Washington était prêt à échanger le marchand d'armes russe Viktor Bout, qui purge actuellement une peine de 25 ans de prison aux Etats-Unis.

Antony Blinken a également dit qu'il avait rappelé à Sergueï Lavrov que le monde attendait de la Russie qu'elle respecte les termes de l'accord conclu avec l'Ukraine, la Turquie et l'Onu pour les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire.

Le ministre russe des Affaires étrangères a expliqué à son homologue américain que la situation mondiale concernant les denrées alimentaires était compliquée par les sanctions imposées par les Etats-Unis.

Antony Blinken a également mis en garde Sergueï Lavrov contre les plans visant à annexer des territoires ukrainiens. "Le monde ne reconnaîtra pas ces annexions. La Russie se verra imposer des coûts supplémentaires si elle poursuit ces plans", a-t-il déclaré.

Sergueï Lavrov a répondu que la Russie remplirait les objectifs de son "opération militaire spéciale" en Ukraine, ajoutant que "les livraisons continues d'armes en provenance des Etats-Unis et des pays de l'Otan à l'Ukraine ne font que prolonger l'agonie du régime de Kyiv, ne font que prolonger le conflit et augmenter le nombre de victimes".

C'est la première fois depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février dernier qu'Antony Blinken et Sergueï Lavrov s'entretenaient. (Reportage Humeyra Pamuk et Simon Lewis, avec la contribution de Steve Holland, rédigé par Humeyra Pamuk et Mark Trevelyan; version française Camille Raynaud)