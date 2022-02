Blinken a discuté avec Abbas d'une réforme de l'Autorité palestinienne

WASHINGTON, 1er février (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a discuté lundi de la nécessité d'une réforme de l'Autorité palestinienne au cours d'un entretien téléphonique avec le président de celle-ci, Mahmoud Abbas, a fait savoir le département d'Etat américain, indiquant qu'il s'agissait d'un pas supplémentaire pour renforcer les relations bilatérales.

Le président américain Joe Biden cherche à réparer des liens mis à mal par son prédécesseur Donald Trump, qui a supprimé des aides apportées aux Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza et fermé par ailleurs le consulat américain pour les Palestiniens à Jérusalem.

Washington a rétabli le soutien financier apporté aux Palestiniens et promis de rouvrir le consulat, malgré les objections d'Israël, tout en demandant à Mahmoud Abbas, âgé de 86 ans, de modifier certaines des politiques de l'Autorité palestinienne, dont les versements effectués auprès des Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes.

S'exprimant devant des journalistes, le porte-parole du département d'Etat américain a indiqué qu'Antony Blinken et Mahmoud Abbas ont discuté "de la nécessité de réforme au sein de l'Autorité palestinienne".

Ned Price, qui n'a pas mentionné la question des prisonniers, a ajouté que le secrétaire d'Etat américain et le chef de l'AP ont évoqué aussi "le besoin d'améliorer la qualité de vie pour le peuple palestinien de manière tangible".

Dans leur compte-rendu de l'entretien téléphonique, les services de Mahmoud Abbas n'ont pas évoqué de discussion sur la nécessité d'une réforme au sein de l'Autorité palestinienne.

Ils ont rapporté que Mahmoud Abbas a déclaré au chef de la diplomatie américaine qu'Israël "doit cesser de maltraiter les prisonniers et (...) arrêter la rétention des taxes" qu'il collecte pour le compte de l'Autorité palestinienne.

Antony Blinken s'est par ailleurs entretenu lundi avec son homologue israélien Yair Lapid, a indiqué Ned Price dans un communiqué. Les deux chefs de la diplomatie ont discuté de l'Ukraine, de l'Iran et des questions israélo-palestiniennes, et Blinken a réitéré l'engagement de l'administration américaine à la sécurité d'Israël. (Reportage Humeyra Pamuk, Rami Ayyub et Simon Lewis à Washington, Ali Sawafta à Ramallah; version française Camille Raynaud, édité par Jean Terzian)