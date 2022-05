Blinken accuse la Russie d'utiliser la nourriture comme une arme en Ukraine

S'adressant au Conseil de sécurité des Nations Unies, M. Blinken a lancé un appel à la Russie pour qu'elle cesse de bloquer les ports ukrainiens. La Russie a envahi l'Ukraine le 24 février pour mener ce que Moscou appelle une "opération militaire spéciale".

"Le gouvernement russe semble penser que l'utilisation de la nourriture comme arme permettra d'accomplir ce que son invasion n'a pas permis : briser l'esprit du peuple ukrainien", a-t-il déclaré. "L'approvisionnement alimentaire de millions d'Ukrainiens et de millions d'autres dans le monde a littéralement été pris en otage par l'armée russe."

La guerre en Ukraine a provoqué une flambée des prix mondiaux des céréales, des huiles de cuisson, du carburant et des engrais.

La Russie et l'Ukraine représentent ensemble près d'un tiers de l'approvisionnement mondial en blé. L'Ukraine est également un exportateur majeur de maïs, d'orge, d'huile de tournesol et de colza, tandis que la Russie et le Belarus - qui a soutenu Moscou dans sa guerre en Ukraine - représentent plus de 40 % des exportations mondiales de potasse, un nutriment pour les cultures.

M. Blinken a rejeté les accusations russes selon lesquelles les sanctions occidentales contre Moscou en raison de la guerre en Ukraine alimentaient la crise alimentaire.

"La décision d'armer la nourriture est celle de Moscou et de Moscou seul", a déclaré M. Blinken. "En raison des actions du gouvernement russe, quelque 20 millions de tonnes de céréales restent inutilisées dans les silos ukrainiens alors que l'offre alimentaire mondiale diminue, que les prix montent en flèche et que davantage de personnes dans le monde connaissent l'insécurité alimentaire."

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, tente de négocier un "accord global" qui permettra à l'Ukraine de reprendre ses exportations de nourriture par la mer Noire et de relancer la production russe de nourriture et d'engrais sur les marchés mondiaux.

"Il y a assez de nourriture pour tout le monde dans le monde. Le problème est la distribution, et il est profondément lié à la guerre en Ukraine", a déclaré M. Guterres au conseil jeudi.