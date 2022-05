Blinken affirme que la stratégie de la Chine consiste en un ordre fondé sur des règles, et non en une "nouvelle guerre froide".

"Il ne s'agit pas d'une nouvelle guerre froide. Il ne s'agit pas de diviser le monde en blocs idéologiques rigides", a déclaré un haut fonctionnaire de l'administration américaine aux journalistes lors d'une conférence téléphonique d'information avant le discours exposant la stratégie américaine pour faire face à la montée de la Chine en tant que grande puissance.

"Il s'agit de maintenir et, tout aussi important, de revitaliser l'ordre international d'une manière qui protège les principes fondamentaux qui ont permis la paix et la prospérité pendant des décennies", a déclaré le responsable.

Les relations entre les États-Unis et la Chine ont atteint leur niveau le plus bas depuis des décennies sous l'administration Trump et se sont encore dégradées sous le président Joe Biden, qui a jusqu'à présent maintenu les tarifs douaniers élevés imposés par son prédécesseur sur les produits chinois, mais qui a également cherché à resserrer les liens avec les alliés dans la région indo-pacifique et au-delà afin de repousser l'influence croissante de Pékin.

Néanmoins, dix-sept mois après le début de son administration, M. Biden a fait l'objet de critiques de la part des républicains et de certains observateurs de la politique étrangère pour n'avoir pas annoncé de stratégie officielle sur la Chine, deuxième économie mondiale et principal rival stratégique de Washington.

Les crises étrangères, y compris le retrait désordonné des États-Unis d'Afghanistan l'année dernière et la guerre actuelle de la Russie en Ukraine, ont créé des distractions pour Biden, qui a juré de ne pas laisser la Chine dépasser les États-Unis en tant que leader mondial sous sa direction.

Le discours de Blinken coïncide avec le début d'une vaste tournée du ministre chinois des affaires étrangères dans les pays insulaires du Pacifique, un front de plus en plus tendu dans la compétition pour l'influence entre Pékin et Washington et ses alliés.

M. Blinken indiquera clairement que la "priorité inébranlable" de Washington reste l'Indo-Pacifique et la Chine, ont déclaré les responsables, tout en exposant les contours de la stratégie, qui consiste à investir dans la compétitivité des États-Unis et à s'aligner sur les alliés et les partenaires pour concurrencer la Chine.

"Le Secrétaire précisera que les États-Unis ne cherchent pas à séparer l'économie de la Chine de la nôtre ou de l'économie mondiale .... Nous cherchons simplement à nous assurer que la Chine joue selon les mêmes règles que tout le monde", a déclaré un deuxième responsable.

M. Blinken soulignera également que les États-Unis "n'échangeront pas la coopération dans ces domaines contre un compromis sur nos principes", a ajouté le fonctionnaire.

L'approche de Washington consistera à façonner l'environnement autour de la Chine, et non à essayer de changer son comportement, tout en veillant à ce que les entreprises américaines soient protégées de ce qu'elles considèrent comme les pratiques déloyales de Pékin, telles que les subventions publiques et les obstacles à l'accès au marché, ont précisé les responsables.

L'administration Biden a cherché à capitaliser sur la nouvelle solidarité avec les alliés stimulée par la guerre de la Russie en Ukraine et son partenariat "sans limites" avec la Chine annoncé quelques semaines seulement avant l'invasion du 24 février.

AMBIGUÏTÉ STRATÉGIQUE

Le soutien accru des États-Unis à l'île démocratique de Taïwan revendiquée par la Chine continue d'être un point de discorde entre Washington et Pékin, même si les États-Unis, officiellement, ont maintenu leur politique de longue date d'"ambiguïté stratégique" sur la question de savoir s'ils défendraient Taïwan militairement.

Blinken réitérera l'engagement des États-Unis envers la politique d'une seule Chine, même si Biden a déclaré en début de semaine que les États-Unis s'impliqueraient militairement si la Chine attaquait Taïwan. Lui et ses assistants ont ensuite déclaré que ses remarques ne reflétaient pas un changement de politique.

Reporté une fois après que Blinken ait été testé positif au COVID-19 plus tôt en mai, son discours fait suite à un mois de diplomatie américaine intensive axée sur l'Indo-Pacifique, y compris le retour de Biden cette semaine de son premier voyage en tant que président dans la région.

Les réunions du président avec les dirigeants de la Corée du Sud, du Japon, de l'Inde et de l'Australie avaient pour but, en partie, de repousser ce que Washington appelle le comportement "coercitif" de la Chine.

M. Biden a également cherché à créer un nouvel élan dans les liens avec l'Asie du Sud-Est, déclarant une "nouvelle ère" de relations lors d'un sommet à Washington ce mois-ci.