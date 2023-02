Blinken affirme que les États-Unis ont partagé des informations sur le ballon chinois avec des dizaines de pays

M. Blinken a également déclaré lors d'une conférence de presse qu'il avait discuté avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, des défis systémiques et tactiques que la Chine présente pour l'alliance.

M. Blinken a déclaré que les États-Unis obtenaient de plus en plus d'informations "presque d'heure en heure" sur le ballon, que les États-Unis ont abattu samedi, à mesure que les travaux de récupération progressaient, et que les conclusions pertinentes seraient partagées avec le Congrès américain et les alliés et partenaires des États-Unis dans le monde entier.

M. Stoltenberg a déclaré que le vol du ballon chinois confirmait un modèle de comportement chinois et la nécessité d'être conscient du risque constant d'activités de renseignement chinoises. Il a également déclaré que la Chine renforçait "substantiellement" ses forces militaires, y compris ses armes nucléaires, sans aucune transparence.

Lorsqu'on lui a demandé si le dirigeant chinois Xi Jinping était au courant des vols de ballons, M. Blinken a répondu :

"Quant à savoir qui est responsable de cela, c'est la Chine. Et cela n'a pas d'importance à un niveau, quelles personnes peuvent ou non avoir été responsables. Le fait est que la Chine s'est engagée dans cette action irresponsable, une violation de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale et du droit international."