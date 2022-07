Blinken dit qu'il va s'entretenir avec Lavrov dans les prochains jours

WASHINGTON, 27 juillet (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a déclaré mercredi qu'il allait s'entretenir dans les prochains jours par téléphone avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, faisant savoir que l'échange porterait notamment sur la libération de détenus américains en Russie.

Au cours d'une conférence de presse, le chef de la diplomatie américaine a indiqué qu'il comptait presser son homologue russe de répondre à une offre transmise par Washington pour obtenir la libération de la joueuse professionnelle de basketball Brittney Griner et de l'ancien soldat Paul Whelan.

Il a refusé de donner des détails sur la proposition effectuée auprès de Moscou, qu'il a qualifiée de "substantielle".

Le secrétaire d'Etat américain a par ailleurs déclaré que la Russie devait respecter l'accord conclu avec l'Ukraine, la Turquie et l'Onu pour les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire. (Reportage Simon Lewis et Humeyra Pamuk; version française Jean Terzian)