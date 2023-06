par Humeyra Pamuk

DJEDDAH, 7 juin (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken est arrivé mardi en Arabie saoudite pour un déplacement ayant pour but de stabiliser les liens entre Washington et Riyad après des années de désaccords.

Antony Blinken a rencontré le prince héritier saoudien Mohamed ben Salman avec qui il a "discuté du renforcement de la coopération économique, notamment dans les secteurs des énergies propres et des technologies", a indiqué le département d'Etat.

Le secrétaire d'Etat américain doit également rencontrer de hauts responsables saoudiens lors de ses séjours à Riyad, la capitale du royaume, et à Djeddah, sur les bords de la mer Rouge.

Cette visite intervient quelques jours après que Riyad a décidé de baisser considérablement sa production de pétrole en juillet.

Antony Blinken devrait aborder divers sujets, comme les prix du pétrole, l'influence de la Chine et de la Russie dans la région et l'espoir d'une éventuelle normalisation des relations israélo-saoudiennes, lors de sa visite. (Avec la contribution de Arshad Mohammed, Simon Lewis, Aziz El Yaakoubi et Costas Pitas; version française Camille Raynaud)