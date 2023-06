par Humeyra Pamuk

PEKIN, 18 juin (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang sont convenus dimanche à Pékin de stabiliser les relations entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales afin d'éviter tout conflit, et ont prévu de se réunir à nouveau à Washington.

Au cours de ce qui constituait la première visite d'un diplomate américain de haut rang à Pékin depuis cinq ans, Antony Blinken a exprimé "très clairement" que les Etats-Unis ne voulaient pas se dissocier de la Chine, ont indiqué des représentants américains.

Le chef de la diplomatie américaine et son homologue sont convenus de poursuivre les échanges afin d'effectuer des avancées sur un certain nombre de dossiers, ont ajouté ces représentants devant des journalistes.

Pékin souhaite bâtir une relation "stable, prévisible et constructive" avec Washington, a rapporté la presse officielle chinoise à l'issue de l'entretien, ajoutant que Qin Gang a mis en exergue les inquiétudes de la Chine à l'égard de ses principaux intérêts, dont Taiwan, présenté à nouveau comme le "principal risque" pour les relations sino-américaines.

Les discussions ont été "candides, substantielles et constructives", a indiqué le département d'Etat américain.

Antony Blinken a "souligné l'importance de la diplomatie et de maintenir ouvertes les canaux de communication sur un éventail complet de questions afin de réduire le risque de perception erronée et de mauvais calcul", a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine.

Le secrétaire d'Etat a invité Qin Gang à se rendre à Washington afin de "poursuivre les discussions et ils sont convenus de programmer cette visite réciproque à un moment mutuellement opportun", a ajouté Matt Miller.

En amont de cette visite, des représentants de l'administration américaine avaient dit ne pas anticiper de réelles avancées sur la longue liste des points de tension entre Washington et Pékin, parmi lesquels Taïwan, le commerce et le respect des droits humains.

UNE POSSIBLE RENCONTRE AVEC XI JINPING

Il était initialement prévu qu'Antony Blinken se rende en Chine en février dernier, mais la visite a été repoussée après l'incursion dans l'espace aérien américain d'un présumé ballon espion chinois.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a accueilli le dirigeant américain et sa suite sur le pas de la porte d'une villa située dans l'enceinte de la maison d'hôtes officielle Diaoyutai à Pékin, plutôt qu'à l'intérieur du bâtiment, comme c'est la coutume.

Les deux hommes ont échangé quelques mots, Qin interrogeant Blinken en anglais sur son long voyage depuis Washington. Ils se sont ensuite serré la main devant les drapeaux chinois et américain. Dans la salle de réunion où les journalistes ont été brièvement autorisés à entrer, aucun des deux dirigeants n'a fait de commentaire.

Un porte-parole du département d'Etat américain a indiqué que leur réunion a duré cinq heures et demie. Les deux ministres ont ensuite pris part à un dîner de travail.

Présente à cette rencontre, l'assistante du ministre chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a écrit un message sur Twitter au-dessus d'une photo de la poignée de main entre Qin et Blinken : "J'espère que cette réunion pourra aider à ramener les relations sino-américaines sur ce dont les deux présidents se sont mis d'accord à Bali".

Lors de leur entretien en novembre en marge d'un sommet du G20 sur l'île indonésienne de Bali, le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping avaient évoqué Taïwan et la Corée du Nord, et ils s'étaient engagés à communiquer plus fréquemment.

Durant sa visite de deux jours en Chine, Antony Blinken pourrait s'entretenir avec le président chinois.

Les observateurs s'attendent à ce que la visite du chef de la diplomatie américaine ouvre la voie à d'autres réunions bilatérales dans les mois à venir, y compris d'éventuels visites des secrétaires au Trésor et au Commerce, Janet Yellen et Gina Raimondo. Elle pourrait aussi ouvrir la voie à des entretiens entre Xi et Biden lors de sommets multilatéraux cette année. (Reportage Humeya Pamuk à Pékin, avec la contribution de Liz Lee à Pékin, Dominique Patton et Mike Stone à Washington; version française Elizabeth Pineau et Jean Terzian)