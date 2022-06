Blinken met en garde contre les menaces persistantes pour la liberté de la presse dans les Amériques

S'exprimant lors d'un événement sur la liberté de la presse en amont du Sommet des Amériques, un rassemblement régional visant à aborder les problèmes économiques et les migrations, M. Blinken a déclaré que les gouvernements de la région utilisaient des législations radicales et la surveillance pour étouffer la liberté de la presse et intimider les journalistes.

Il a pointé du doigt Cuba, le Nicaragua et le Venezuela, les trois pays que le président Joe Biden a exclus du Sommet des Amériques parce qu'ils n'étaient pas démocratiques, affirmant que l'acte de journalisme indépendant y constituait un crime.

"Aucune région du monde n'est plus dangereuse pour les journalistes", a déclaré M. Blinken, ajoutant qu'au moins 17 travailleurs des médias ont été tués cette année dans l'hémisphère occidental, citant l'observatoire de l'UNESCO pour les journalistes tués.

Le week-end dernier, le journaliste britannique Dom Phillips et l'expert indigène Bruno Pereira ont été portés disparus au Brésil alors qu'ils effectuaient un reportage dans une partie reculée et sans loi de la forêt amazonienne, près de la frontière avec le Pérou.

"Des crimes comme ceux-ci persistent en grande partie parce que les personnes qui les commandent et les exécutent sont si rarement tenues responsables. Cela envoie le message que ces attaques peuvent se poursuivre en toute impunité", a déclaré Blinken.

Il a également critiqué le Salvador.

"Les gouvernements utilisent des lois radicales pour réprimer la liberté d'expression, comme nous l'avons vu dans la récente série d'amendements adoptés par le Salvador en mars et avril de cette année", a déclaré Blinken.