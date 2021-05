Blinken se rendra au Moyen-Orient pour rencontrer les dirigeants israéliens et palestiniens

WASHINGTON,24 mai (Reuters) - La Maison Blanche et le département d'État américain ont annoncé que le secrétaire d'État américain Antony Blinken partira lundi pour le Moyen-Orient afin de rencontrer les dirigeants israéliens et palestiniens, quelques jours après le début du cessez-le-feu qui a mis fin à 11 jours d'affrontements entre Israël et le groupe armé palestinien du Hamas.

Antony Blinken se rendra à Jérusalem et à Ramallah, avant de se rendre au Caire et à Amman où il rencontrera d'autres dirigeants de la région, a précisé le département d'État. (version française Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault)