Blinken se rendra en Asie du Sud-Est et en Afrique la semaine prochaine -Département d'État.

Après les réunions du 3 au 5 août à Phnom Penh, M. Blinken se rendra à Manille et rencontrera le président Ferdinand Romualdez Marcos et le ministre des affaires étrangères Enrique Manalo pour discuter des efforts visant à renforcer l'alliance américano-philippine, a déclaré le ministère dans un communiqué.

L'Afrique du Sud sera la prochaine étape du haut diplomate américain, du 7 au 9 août, suivie de visites en République démocratique du Congo et au Rwanda. "Le secrétaire se concentrera sur le rôle que le gouvernement rwandais peut jouer pour réduire les tensions et la violence actuelle dans l'est de la RDC", indique le communiqué.

Au Rwanda, il soulèvera également la "détention injustifiée" du résident permanent américain Paul Rusesabagina, a indiqué le ministère.

Rusesabagina, 67 ans, a été condamné en septembre 2021 à 25 ans de prison pour huit accusations de terrorisme liées à une organisation opposée au régime du président rwandais Paul Kagame. Il a nié toutes les accusations et a refusé de prendre part au procès que lui et ses partisans ont qualifié de simulacre politique.