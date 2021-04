Blinken va revenir à Bruxelles pour parler Ukraine et Afghanistan

WASHINGTON, 11 avril (Reuters) - Le secrétaire d'État américain Antony Blinken sera de retour à Bruxelles cette semaine pour des discussions sur l'Iran, l'Afghanistan et les activités russes dirigées contre l'Ukraine, a déclaré un responsable américain.

Antony Blinken rejoindra le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, à Bruxelles. Le responsable, s'exprimant sous couvert d'anonymat samedi, n'a pas donné davantage de détails sur ce déplacement.

Lloyd Austin devait visiter le siège de l'OTAN en Belgique lors d'un déplacement qui a débuté samedi et inclut également des étapes en Israël, en Allemagne et en Grande-Bretagne.

Ces déplacements interviennent alors que la tension croît autour des activités russes près de la frontière orientale de l'Ukraine, où Washington affirme que la Russie a rassemblé plus de troupes qu'à tout moment depuis 2014, lorsqu'elle a annexé la Crimée.

Le président russe Vladimir Poutine a accusé vendredi l'Ukraine d'"actions de provocation dangereuses" dans la région du Donbass, dans l'est du pays.

La Turquie, alliée de l'OTAN, a déclaré vendredi que les États-Unis déploieraient deux navires de guerre en mer Noire du 14 au 15 avril.

Antony Blinken s'est rendu pour la première fois à Bruxelles en mars pour des entretiens avec les alliés de l'Union européenne et de l'OTAN et s'est engagé à reconstruire et à raviver les alliances transatlantiques. (Jonathan Landay et Doina Chiacu, version française Benjamin Mallet)