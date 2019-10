Blockchain : Rapport Financier Semestriel 2019 0 17/10/2019 | 23:04 Envoyer par e-mail :

Société anonyme à Conseil d'AdministrationTHE BLOCKCHAINau capitalGROUPsocial de 1.053.803,28 euros Siège social : 8 rue Barthélémy d'Anjou - 92 100 Boulogne Billancourt 504 914 094 R.C.S PARIS RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2019 Sommaire : RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL_______________________________________________ 3 ETATS FINANCIERS SEMESTRIELS _______________________________________________ 6 BILAN CONSOLIDE____________________________________________________________ 7 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE ______________________________________________ 9 ANNEXES __________________________________________________________________ 11 2 RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL 2019 PERIODE DU 1erJANVIER AU 30 JUIN 2019 3 Rapport d'activité pour le 1ersemestre 2019, clos au 30 Juin 2019 et synthèse des comptes arrêtés lors du Conseil d'administration du 16 septembre 2019 Chiffres consolidés du compte de résultat au titre du 1ersemestre 2019 (non audités) : Synthèse de l'activité et des résultats au titre du 1ersemestre 2019 The Blockchain Group (ALTBG), seule société cotée en France spécialiste en conseil technologique et marketing dans la blockchain, a publié le 16 septembre dernier ses résultats du premier semestre 2019 (chiffres non audités). Après avoir changé d'activité il y a un an pour se lancer sur le marché très porteur de la blockchain, le groupe publie des résultats en forte hausse pour un deuxième semestre consécutif. Croissance à deux chiffres : Le chiffre d'affaires consolidé de The Blockchain Group au 30 juin 2019 s'établit à 1,12 M€ contre 0,97 M€ sur la même période de l'exercice 2018 soit, une croissance de plus de 16% sur le semestre. Cette croissance est principalement portée par The Blockchain Xdev, filiale technologique de conseil et service pour l'accompagnement des entreprises dans l'intégration de la technologie blockchain. La société a rencontré une forte traction et a enregistré pour plus d'un million d'euros de contrats avec des sociétés telles que Unbank ou EDF. A noter également que SystemX Transfert (filiale de l'IRT SystemX) est devenu actionnaire de The Blockchain Xdev à hauteur de 15%. EBITDA positif pour un 2èmesemestre consécutif : Dans une même tendance que celle observée au 2èmesemestre 2018, l'EBITDA de The Blockchain Group est en forte hausse à 0,08 M€ (versus une perte de 0,38 M€ sur la même période en 2018). La société a rationnalisé certains coûts de fonctionnement et bénéficié d'un développement commercial soutenu. Le résultat d'exploitation ressort positif à hauteur de 0,02 M€, après enregistrement d'un produit exceptionnel de 0,50 M€ lié à une reprise de provision sur d'anciennes activités cédées l'année dernière, et le résultat net du groupe atteint 0,45 M€. 4 Bilan au 30 juin 2019 Structure financière : La Société a pour rappel rééchelonné en mai 2018 la dette contractée en 2013 auprès de BPI France ; l'endettement financier brut reste stable au 30 juin 2019 à 2 M€. Perspectives et stratégie à moyen terme Le retournement de la société nous aura pris moins d'un an. The Blockchain Group devient de plus en plus robuste comme l'attestent à la fois ses résultats financiers et le développement de ses activités. Le positionnement stratégique va clairement dans le sens du marché et les équipes font preuve d'une expertise remarquable. Expertise aujourd'hui reconnue par de nombreuses sociétés et notamment certains grands comptes. Le développement du groupe est piloté avec rigueur sur un marché toujours aussi porteur. Pour le reste de l'année 2019, la dynamique de croissance du chiffre d'affaires et de la rentabilité rencontrée au premier semestre devrait continuer. Le marché de la blockchain connait une croissance de plus de 60% par an et The Blockchain Group profite de cette révolution qui s'inscrit à long terme. 5 ETATS FINANCIERS SEMESTRIELS (NON AUDITES) DONNEES CONSOLIDEES DU 1erJANVIER AU 30 JUIN 2019 6 Bilan consolidé 30-juin-19 ACTIF (en milliers d'euros) BRUT AMORT & NET 31-déc-18 PROV ACTIF IMMOBILISE Immobilisations incorporelles 1 286 - 1 237 49 - Ecarts d'acquisition 6 102 - 4 494 1 608 1 917 Immobilisations corporelles 97 - 86 11 14 Immobilisations financières 1 561 - 1 419 142 160 Titres mis en équivalence TOTAL 9 045 - 7 236 1 809 2 091 ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours - - - - Clients & comptes rattachés 604 - 118 486 516 Autres créances (1) 656 - 656 465 Valeurs mobilières de placement - - - - Disponibilités 147 - 147 234 TOTAL 1 407 - 118 1 289 1 215 Comptes de régularisation et assimilés Charges constatées d'avance 1 025 1 025 - TOTAL DE L'ACTIF 11 476 - 7 354 4 123 3 306 (1) dont impôts différés actifs - - 2 1 7 PASSIF (en milliers d'euros) 30-juin-19 31-déc-18 CAPITAUX PROPRES Capital 1 022 1 021 Primes - 1 - Réserves et report à nouveau (1 921) ( 275) Ecarts de conversion ( 175) ( 215) Résultat de la période - part du groupe 449 (1 647) TOTAL - 627 - 1 116 INTERETS MINORITAIRES (1) 661 - PROVISIONS 400 965 DETTES Emprunts et dettes financières (2) 2 052 2 007 Fournisseurs & comptes rattachés 1 074 668 Dettes sociales et fiscales 492 782 Autres dettes 7 TOTAL 3 626 3 457 Comptes de régularisation et assimilés Produits constatés d'avance 63 TOTAL DU PASSIF 4 123 3 306 (2) dont dettes à plus d'un an 1 991 1 991 .(1) Lié à la baisse de participation dans la filiale BF Europe .(2) Emprunt BPI en nominal 8 Compte de résultat consolidé En milliers d'euros Année Année Année 2019 2018 2018 (06 mois) (06 mois) (12 mois) 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018 Chiffre d'affaires 1 119 963 2 252 Autres produits d'exploitation 274 11 17 Total produits d'exploitation 1 393 974 2 269 Achats (344) (551) (1 385) Autres achats et charges externes (383) (32) (31) Charges de personnel (549) (757) (1 046) Impôts et taxes (14) (14) (17) Dotations aux amortissements (65) (295) (312) Dépréciations (5) 0 Dotations aux provisions 0 0 Autres charges (15) 0 Total charges d'exploitation (1 375) (1 649) (2 791) Résultat d'exploitation 18 (675) (521) Produits financiers 104 653 243 Charges financières (4) (209) Résultat financier (104) 653 243 Résultat courant des entreprises intégrées (86) (22) (279) Produits exceptionnels 1 029 123 Charges exceptionnelles (91) (538) (900) Résultat exceptionnel 938 (538) (777) Impôts sur les bénéfices (43) 9 28 Résultat net des sociétés intégrées avant amortissement des écarts d'acquisition 808 (552) (1 029) Quote-part dans les résultats des entreprises mises en - - équivalence Amortissement des écarts d'acquisition (309) (309) (618) Résultat net de l'ensemble consolidé 499 (861) (1 647) Part revenant aux intérêts minoritaires 50 0 Résultat - part du groupe 449 (861) (1 647) Résultat par action 0,0176 € (0,05) € (0,065) € Résultat dilué par action 0,0201 € (0,05) € (0,065) € 9 Tableau des flux de trésorerie consolidés Année Année Année En milliers d'euros 2019 2018 2018 (06 mois) (06 mois) (12 mois) 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018 ACTIVITE Résultat net des sociétés intégrées 808 (861) -1647 Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie - ou non liés à l'activité - Amortissements et provisions (490) 32 (6 212) - Variation des impôts différés ou calculés (1) (1) - Plus ou moins-values de cession (404) 16 6 717 - Ecarts de change sans impact trésorerie 49 - Pertes sur créances irrécouvrables Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées (86) (765) (1 143) Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence - - Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 26 316 43 Flux de trésorerie liés à l'activité (60) (449) (1 100) OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Cessions d'immobilisations incorporelles 20 76 165 Cessions d'immobilisations corporelles Cessions / réductions d'immobilisations financières Acquisitions / production d'immobilisations incorporelles Acquisitions d'immobilisations corporelles (50) (6) (16) Acquisitions d'immobilisations financières Variations de périmètre Variations des dettes/créances liées aux variations de périmètre Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (30) 70 149 OPERATIONS DE FINANCEMENT Augmentations de capital en numéraire (nettes de frais) 150 483 Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées Rachats nets d'actions propres Augmentation des dettes financières 33 Remboursement des dettes financières 1 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 0 150 517 VARIATION DE TRESORERIE (90) (241) (455) Trésorerie d'ouverture 234 689 689 Incidence des variations de cours de devises 2 - 12 (20) Trésorerie de clôture 147 448 234 Valeurs mobilières de placement - - Disponibilités 147 448 234 Soldes créditeurs de banque et concours bancaires courants - - Trésorerie de clôture 147 448 234 (1) Dont remboursement de dettes contractées vis-à-vis de cédants - de sociétés acquises par le groupe 10 ANNEXES THE BLOCKCHAIN GROUP SOCIETE ANONYME08, rueAUBarthélémyCAPITALDanjouDE 1 021 803.28 €92100 Boulogne Billancourt ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES DU30 juin 2019 La période des comptes consolidés recouvre une durée de 6 mois allant du 1erjanvier 2019 au 30 juin 2019. Les éléments comparatifs du bilan sont ceux du 31 décembre 2018. Les éléments comparatifs du compte de résultat et du tableau de flux de trésorerie combinés sont ceux de l'exercice 2018 qui était d'une durée de 12 mois et ceux du 30 juin 2018 qui était d'une durée de six mois Les états financiers sont présentés en milliers d'Euros (k€). Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration en date du 16 septembre 2019 suivant les méthodes et estimations comptables présentées dans les notes et tableaux qui suivent. Ces dernières sont identiques à celles utilisées lors de l'établissement des différents comptes présentés à titre comparatif. NOTE 1 : PRESENTATION DE L'ACTIVITE L'activité principale de The Blockchain group est le conseil et le développement technologique dans la blockchain via sa filiale The Blockchain Xdev qui aujourd'hui travaille avec des acteurs comme Air France, EDF ou encore Valeo. Le groupe développe également des activités de média, d'évènements et de conseil marketing dans la blockchain. The Blockchain Group a conservé une activité dans le marketing digital via sa filiale YFC qui opère les sites de comparaison de prix : Shopbot. Cette activité est exclusivement réalisée par les deux filiales Australie et Canada, détenue à 100% NOTE 2 : FAITS SIGNIFICATIFS DE LA PERIODE ELEMENTS DE COMMUNICATION FINANCIERE - A) Les faits significatifs - Néant. - B) Le résultat exceptionnel de 938 k€ est composé principalement de cessions de d'actif pour 407 k€, suite à l'entrée au capital de The Blockchain Xdev de la société System X, de la dilution de la société Reworld Média dans BF Europe et d'une reprise de provision exceptionnelle pour 557 k€, dû à l'extinction du risque juridique au Brésil. 11 DESCRIPTION DES PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS LA SOCIETE EST CONFRONTEE Risques liésAuaux30 juincl ents2019, le 1er client de TBCG, AMAZON, représentait 17 % du chiffre d'affaires mondial, le même pourcentage qu'à la clôture du 31 décembre 2018. Risques liésLesà marchésla concurrencesur lesquels évolue TBCG, sont toujours des marchés fortement concurrentiels, avec les mêmes problématiques rencontrées à la clôture de l'exercice 2018. Risques liésLe groupeà Internet,veilleà l'architectureà apporter àtechniqueses donnéeset aunex technologiesprotection contre les procédés malveillants. La société reste exposée aux innovations de son secteur et est attentive à l'évolution de la réglementation en matière d'exploitation des données commerciales. Risques liésLa auSociététraitements'assured sdeonnéessa conformitéà caractèreauxpersonneldispositions de la loi protégeant les données à caractère personnel de ses bases (Loi sur la confiance dans l'Economie Numérique, entrée en vigueur le 21 décembre 2004 - nouvelle directive européenne sur la RGDP). Risques deAuliquidité30 juinet2019,financementThe Blockchaindu besoin enGroupfondsdisposede roulementd'une trésorerie brute de 147 k€ et affiche un endettement financier net de 2 052 k€ (correspondant au financement obtenu courant 2013 auprès de BPI France et à la renégociation de la dette au premier semestre 2018). Il n'y a pas d'autres dettes financières Risques liésAuà 30la dilutionjuin 2019,/ au capitalle groupepot ntiela maintenu un programme de distribution d'actions gratuites à destination de ses collaborateurs clé. Risques deDuchfaitngede son implantation au Canada, en Australie, et en l'absence de couvertures, la société s'expose à un risque de change. AssurancesLe etgroupecouverturesa mis deenrisquplacesune politique de couverture des principaux risques assurables avec des montants de garantie qu'elle estime compatibles avec ses activités. Ces polices et leur adéquation aux besoins de l'entreprise sont revues régulièrement. A la connaissance de la Société, il n'existe pas de risque significatif non assuré. 12 ELEMENTS DE COMMUNICATION FINANCIERE - INDICATEUR DE PERFORMANCE FINANCIERE Legroupe utilise l'EBITDA comme indicateur de performance financière et communique sur cet agrégat. Cet indicateur s'établit comme suit : En milliers d'euros 2019 018 Résultat d'exploitation (06 mois)18 -522 (12 mois) Dotations aux amortissements 65 312 EBITDA 84 -210 NOTE 3 : PRINCIPES ET METHODES DES COMPTES CONSOLIDES Le Groupe produit des comptes consolidés au 30 juin 2019. Cette application du règlement CRC n° 99-02 est réalisée dans le respect des dispositions de l'avis CNC n° 97-06 du 18 juin 1997 et de l'article 122-3 du PCG c'est-à-dire de manière rétrospective, comme si le règlement CRC n° 99-02 avait toujours été appliqué. En comparatif, figurent les comptes combinés publiés lors de l'exercice précédent. Les règles applicables et appliquées au niveau du Groupe Blockchain lors des exercices précédents sont les mêmes en matière de combinaison que de consolidation. Aucun impact n'a été constaté sur le premier semestre si les comptes consolidés de l'exercice précédent avaient été préparés selon le règlement CRC n° 99-02 applicable au Groupe. TheBlockchain Group n'est pas astreinte à publier des comptes consolidés, car elle s'est engagée dans une démarche volontaire de l'établissement de comptes consolidés. Elle le fait dans la mesure où les entités ont des intérêts communs. PRINCIPES DES COMPTES CONSOLIDES Lessociétés dans lesquelles The Blockchain Group détient, de manière durable, directement ou indirectement, une participation supérieure à 40% du capital et pour lesquelles le Groupe détient le contrôle exclusif, sont consolidées selon la méthode de l'intégration globale avec constatation des droits des associés minoritaires dans les filiales consolidées. Les sociétés dans lesquelles The Blockchain Group détient, directement ou indirectement, une participation d'au moins 20% et exerce une influence notable sont consolidées selon la méthode de mise en équivalence. Les sociétés pour lesquelles les actions ou parts ne sont détenues qu'en vue de leur cession ultérieure ne sont pas intégrées. Les sociétés sont intégrées sur la base des comptes de la période du 1erjanvier 2019 au 30 juin 2019. 13 PERIMETRE DE CONSOLIDATION Selon périmètre (note 4), est énoncé la nature des liens et de la liste des conventions d'accords de consolidation. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES Les principales méthodes comptables adoptées par le groupe The Blockchain sont les suivantes : Note Note 3.1 Immobilisations incorporelles Les logiciels acquis ou produits par le groupe figurent à l'actif du bilan pour leur coût d'acquisition ou de développement ; ils font l'objet d'un amortissement sur la durée d'utilisation prévue à compter de leur mise en service. Les coûts de développements de logiciels comprennent les dépenses de personnel affecté aux projets, les éventuelles dépenses d'études et développements sous-traités à des entreprises extérieures, les dotations aux amortissements des immobilisations affectées au développement. Ils sont amortis à compter de leur mise en service selon le mode linéaire sur leur durée prévisible d'utilisation qui, habituellement, est comprise entre 3 et 5 ans. Les autres immobilisations incorporelles sont principalement composées de fichiers d'adresses mails et figurent à l'actif du bilan à leur valeur historique d'acquisition. Elles sont amorties à compter de leur mise en service en proportion du nombre d'adresses invalides de la base à la date de l'arrêté des comptes. 3.2 Ecarts d'acquisition Les éléments constitutifs des écarts d'acquisition détenus par le groupe ne présentent pas de durée d'utilisation limitée. Dès lors, la présomption de durée d'utilisation non limitée ne tombe pas et ne positionne pas l'entité dans le cadre de l'amortissement systématique des écarts d'acquisition. Toutefois, pour les écarts d'acquisition déjà inscrits au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2015, le groupe a retenu l'option de poursuivre leur amortissement sur les durées d'utilisation antérieurement déterminées. Cette option a été exercée pour tous les écarts d'acquisition sans exception. Les modalités d'amortissement conservées sont rappelées à la note 3.2 Ecarts d'acquisition. Lors de l'acquisition d'une entreprise, la différence entre le coût d'acquisition des titres des sociétés nouvellement consolidées (incluant les coûts de transaction) et la juste valeur des actifs et passifs identifiés à la date d'acquisition constitue l'écart d'acquisition. Les écarts d'acquisition positifs sont inscrits à l'actif du bilan consolidé. Leur utilisation est désormais présumée à durée non limitée. Par exception les écarts d'acquisition déjà inscrits au bilan consolidé du 31 décembre 2016 restent amortis linéairement sur une durée de 10 ans en fonction de la nature des acquisitions, de leurs spécificités et de l'horizon d'investissement envisagé par le groupe lors de la réalisation de chaque opération. 14 La valeur des écarts d'acquisition est appréciée à la clôture de chaque exercice en fonction des résultats des filiales concernées et chaque fois qu'il existe un indice quelconque montrant qu'une diminution de valeur a pu se produire. Une dépréciation accélérée de l'écart d'acquisition est retenue par le groupe lorsque les perspectives d'activité de la filiale divergent de manière significative des hypothèses qui ont prévalu lors de l'acquisition ou des tests de la clôture précédente. Les tests de dépréciation privilégient la méthode de valorisation par actualisation des flux futurs de trésorerie (Discounted Cash-Flow) et sont effectués par défault au 31 décembre, sauf indice de perte de valeur constaté à un autre moment de l'année. Note 3.3 Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles sont inscrites à l'actif à leur coût d'acquisition, diminué d'un amortissement calculé suivant le mode linéaire (L) sur la base de leur durée de vie économique. Les durées d'utilisation appliquées sont les suivantes : - Agencements et installations : 5 à 10 ans (L) - Matériel de bureau : de 3 à 5 ans (L) - Mobilier de bureau : de 3 à 10 ans (L) Note 3.4 Immobilisations financières Les immobilisations financières correspondent à des dépôts de garantie enregistrés au bilan pour le montant versé ou à des actifs financiers ou prêts dont l'horizon de liquidité est supérieur à un an à l'origine. Lorsque la valeur d'inventaire d'une immobilisation financière est inférieure à son coût d'acquisition ou à sa valeur comptable, une dépréciation est dotée du montant de la différence. Note 3.5 Créances clients et comptes rattachés Les créances sont valorisées à leur valeur nominale et une dépréciation spécifique est constituée sur les créances identifiées comme présentant un risque d'irrécouvrabilité totale ou partielle. Les créances présentant un risque potentiel ou un retard anormal dans le recouvrement font l'objet d'une dépréciation en fonction de l'ancienneté, la nature et le niveau du risque identifié. Note 3.6 Opérations, créances et dettes en devises Les transactions libellées en devises sont comptabilisées dans la monnaie fonctionnelle de l'entité au cours de change en vigueur au jour de la transaction. Les éléments monétaires en devises étrangères sont convertis à chaque arrêté comptable au cours de clôture. Les écarts 15 de change en résultant ou provenant du règlement de ces éléments monétaires sont comptabilisés en produits ou charges de la période. Note 3.7 Valeurs mobilières de placement Les valeurs mobilières de placement, constituées d'OPCVM de trésorerie ou de comptes à terme, sont évaluées à leur juste valeur. Elles font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur d'inventaire devient inférieure à leur valeur comptable. Note 3.8 Impositions différées Certains décalages d'imposition dans le temps peuvent dégager des différences temporaires entre la valeur fiscale et la valeur comptable des actifs et passifs. Ces différences donnent lieu à la constatation d'impôts différés selon la méthode du report variable, c'est-à-dire au dernier taux connu à la date de clôture. Au 30 juin 2019, les taux d'imposition utilisés s'élèvent à 28%. Des impôts différés sont activés sur la base des pertes fiscales des sociétés opérationnelles dans la mesure où leur imputation apparaît probable. Les activations correspondantes sont évaluées sur la base des perspectives d'évolution des résultats fiscaux de chaque entité dans la limite des imputations anticipées sur les deux ou trois exercices suivants celui de l'arrêté. Les impôts différés actif et passifs constatés par une même entité font l'objet de compensations au bilan. Au 30 juin 2019, ce poste est négligeable Note 3.9 Subventions Le montant des subventions comptabilisés au 30 juin 19 pour un montant de 49 k€ corresponds au crédits impôt recherche, sur la filiale : TBC XDEV Note 3.10 Reconnaissance du chiffre d'affaires Les ressources du groupe proviennent de contrats de vente de technologies ou de services : soit récurrents, typiquement conclus pour une durée initiale habituellementcomprise entre un mois et deux ans ; soit à caractère plus ponctuel basés sur la mise à disposition de moyens humains- sous forme de journées hommes ou de forfait - (activités de Services). Les principaux contrats de prestations récurrentes concernent soit des prestations d'abonnement ou de licences pour la mise à disposition d'outils technologiques ou de génération de contacts qualifiés sur Internet. Dans le cas d'outils, la rémunération est composée d'un montant fixe mensuel et d'un montant variable. Dans le cas de contacts 16 qualifiés la rémunération est dite soit au "Coût par Clic" ou "CPC" soit au "Coût par Lead" ou « CPL », soit au "Coût par Vente" ou « CPV ». La facturation intervient typiquement sur une base mensuelle pour des montants correspondant à l'abonnement mensuel ou la licence mensuelle ou aux volumes délivrés et validés par les clients au titre d'un mois donné. Selon la nature de la prestation concernée, le chiffre d'affaires correspondant est reconnu en comptabilité sur la période : - correspondant à l'utilisation ou la mise à disposition des outils technologiques - de livraison des contacts qualifiés - d'envoi des mails - de réalisation des clics - de réalisation des ventes validées. - Sur la nouvelle activité (Blockchain et ICO) il n'a pas été comptabilisé de chiffre d'affaires. Note 3.11Reconnaissance d'opérations en résultat exceptionnelLe résultat exceptionnel comprend, le cas échéant, des éléments extraordinaires correspondant à des opérations ou événements non récurrents d'une importance significative par leur montant. Note 3.12 Résultat ramené à une action Les résultats par action sont calculés et présentés par référence aux principes posés par l'avis n°27 émis par l'Ordre des Experts-Comptables. Ces calculs s'appuient notamment sur : le résultat net - part du groupe de la période ; -le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période de-constatation du résultat. Note 3.13 Indemnités de fin de carrière Les engagements de retraite concernent uniquement les salariés français du groupe (aucune obligation de cette nature ne s'appliquant dans les autres pays où le groupe est implanté) et sont traités en engagements hors bilan (voir note 5.26). Note 3.14 Instruments financiers Au 30 juin 2019, le groupe The Blockchain ne dispose d'aucun instrument financier. 17 Note 3.15 Conversion des états financiers des sociétés étrangèresLes bilans des sociétés étrangères non autonomes sont convertis en Euro selon la méthode du cours historique : - les éléments non monétaires sont convertis au cours historique, c'est-à-dire au cours du change à la date de l'entrée des éléments d'actif considérés dans le patrimoine de chaque entreprise ; - les éléments monétaires sont convertis au cours de change à la date de clôture de l'exercice ou de la période. Les éléments du compte de résultat (à l'exception des charges calculées qui sont converties au cours historique) et les flux de trésorerie de ces mêmes sociétés sont convertis au taux moyen de l'exercice ou de la période. Les différences de conversion engendrées par la traduction en Euro des comptes des sociétés étrangères non autonomes sont présentées au compte de résultat combinés du groupe dans le résultat financier. Les bilans des sociétés étrangères autonomes sont convertis en Euro au taux de change constaté à la date de clôture de l'exercice ou de la période. Les comptes de résultat et les flux de trésorerie de ces mêmes sociétés sont convertis au taux moyen de l'exercice ou de la période. Les différences de conversion engendrées par la traduction en Euro des comptes des sociétés étrangères sont présentées dans les capitaux propres combinés du groupe au poste « Ecarts de conversion ». 18 NOTE 4 : PERIMETRE DES COMPTES CONSOLIDES P ERIMETRE DES COMPTES CONSOLIDES Société mère : The Blockchain Group 08, rue Barthélémy Danjou Chez Reworld Media 92 100 Boulogne Billancourt Capital social : 1 021 803.28 € N°Siren : 504 914 094 Filiales contrôlées par la société mère Filiales contrôlées par YFC Filiale française : Filiale australienne : Filiale canadienne : SA YFC SHOPBOT PTY LTD Groupe SHOPBOT INC 08, rue Barthélémy Danjou Unit 1 575, Darling street Rozelle 200-79, Bvd René-Levesque Chez Reworld Media NSW 2039 - AUSTRALIE G1R5N5 QUEBEC CANADA 92 100 Boulogne Billancourt Capital social : 100 AUD Capital social : 100 CAD Capital social : 47 029,80 € N° immat : ACN 120.561.033 N° immat : 1164145360 N° siren : 491 728 168 Pourcentage d'intérêts : 100% Pourcentage d'intérêts : 100% Pourcentage d'intérêts : 100 % Méthode : Intégration globale Méthode : Intégration globale Méthode : Intégration globale Entrée : le 4 juillet 2012 Entrée : le 4 juillet 2012 Entrée : le 4 juillet 2012 The Blockchain LAND The Blockchain XDEV 08, rue Barthélémy Danjou 08, rue Barthélémy Danjou Chez Reworld Media Chez Reworld Media 92 100 Boulogne Billancourt 92 100 Boulogne Billancourt Capital social : 2 000,00 € Capital social : 2 500,00 € N° siren : 844 764 183 N° siren : 847 672 250 Pourcentage d'intérêts : 51,00 % Pourcentage d'intérêts : 52,80 % Méthode :Intégration globale Méthode :Intégration globale Entrée : le 13 août 2018 Entrée : le 21 septembre 2018 ICO Global Partner BF Europe (1) 08, rue Barthélémy Danjou 08, rue Barthélémy Danjou Chez Reworld Media Chez Reworld Media 92 100 Boulogne Billancourt 92 100 Boulogne Billancourt Capital social : 2 000,00 € Capital social : 3 370,00 € N° siren : 843 951 690 N° siren : 847 715 398 Pourcentage d'intérêts : 51,00 % Pourcentage d'intérêts : 40,00 % Méthode :Intégration globale Méthode :Intégration globale Entrée : le 13 août 2018 Entrée : le 02 janvier 2019 Filiale Singapourienne : LEADMEDIA ASIA PTE LTD 51 Goldhill Plaza #12-11, Singapore 308900 Capital social : 100 SGD Reg N°201507934H Pourcentage d'intérêts : 100,00% Méthode : Intégration globale Entrée : le 10 avril 2015 (1) Le périmètre de la société BF Europe e à évolué de 57,14% à 40 % au cours de l'année 2019, suite à une augmentation de capital 19 E NTITES NON INTEGREES Participation MAKAZI La société The Blockchain Group détient une participation dans la société MAKAZI, non consolidée depuis octobre 2015. Cette participation est entrée le 1eroctobre 2015 à l'actif du bilan consolidé du groupe pour 1 288 K€ sur la base de la valorisation retenue lors de l'augmentation de capital réalisée en octobre 2015. La valeur de cette participation est à la clôture du 30 juin 2019 à 0 K€, compte tenu des difficultés rencontrées par cette dernière. NOTE 5 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Note 5.1 Immobilisations incorporelles Les variations des valeurs brutes et des amortissements s'analysent comme suit : En milliers d'€ 31/12/2018 Augmentation Diminution Transfert Sortie 30/06/2019 Logiciels 1238 - 0 - 1 238 Autres immo. Inc. 0 49 - 0 0 49 TOTAL 1 238 49 0 0 0 1 287 En milliers d'€ 31/1 /2018 Dotation Reprise Transfert Sortie 30/06/2019 Amort. Logiciels 1238 0 1 238 Amort. Autres immo. Inc. 0 0 0 TOTAL 1238 0 0 0 0 1238 Note 5.2 Ecarts d'acquisition Le tableau ci-après détaille les principaux éléments de détermination des écarts d'acquisition constatés à l'occasion des entrées historiques de périmètre. Date Prix Frais de Prix % Q-Part de Ecart Durée Mode capitaux Entrée d'acq. Transaction global acquis propres d'acquisition amortis. amortis. d'acq. acquises 04/07/2012 8 030 287 8 317 100% 2 215 6 101 10 ans linéaire 20 Les variations des valeurs brutes et amortissements de ce poste s'analysent comme suit : Valeurs brutes (en 31/12/2018 Augmentation Cession / Dilution Virement / 30/06/2019 milliers d'€) Affectation Amortissements 31/12/2018 Augmentation Cession / Dilution Virement / 30/06/2019 ShopBot - 6 101 - - 6 101 (en milliers d'€) affectation ShopBot 4 185 309 0 4 494 Testestsde dépréciation sur les goodwills ShopBot (rappel du contexte 2018) Des de dépréciation ont notamment été mis en œuvre au 31 décembre 2018 sur le goodwill ShopBot (sociétés YFC, SHOPBOT Inc., SHOPBOT Pty). En 2018, ShopBot a enregistré un volume d'activité de - 61% (1 696 K€ vs 2 748 K€ en 2017) ainsi qu'un résultat opérationnel négatif, après retraitement des opérations intercos (- 40 K€ vs -28 K€ en 2017). Test ShopBot (France, Australie, Canada) Il a été effectué sur la base d'un DCF à 5 ans. Aucune dépréciation complémentaire n'a été calculée. Note 5.3 Immobilisations corporelles Les variations des valeurs brutes s'analysent comme suit : En milliers d'€ 31/12/2018 Augmentation Diminution Sortie 30/06/2019 Agencements, matériels et 115 1 19 97 mobiliers de bureau TOTAL 115 1 19 0 97 Les variations des amortissements s'analysent comme suit : En milli rs d'€ 31/12/2018 Dotation Reprise Sortie 30/06/2019 Amort. Agencements, matériels 100 0 14 86 et mobiliers de bureau TOTAL 100 0 14 0 86 21 Note 5.4 Immobilisations financières Les variations des valeurs brutes s'analysent comme suit : En milliers d'€ 31/12/2018 Augmentation Diminution 30/06/2019 Titres non consolidés (1) 1 292 1 292 Créances rattachées aux participations (2) 130 -17 113 Autres immobilisations financières (3) TOTAL 1156 0 -17 156 578 1 561 (1) Ces postes concernent les titres et créances détenues sur la société MAKAZI SAS suite à sa déconsolidation intervenue en date du 30/09/2015. Principalement dépôts versés au titre de baux ou d'emprunts Les dépréciations s'analysent comme suit : En milliers d'€ 31/12/2018 Augmentation Diminution 30/06/2019 Amort. Titres non consolidés (1) 1288 1 288 Amort. Créances rattachées aux participations 130 -3 127 Amort. Autres immobilisations financières TOTAL 418 4 -3 1 419 1 0 4 4 (1) Les titres de MAKAZI SAS sont dépréciés à hauteur de 100 % au 30 juin 2019. (2) La créance sur MAKAZI SAS est dépréciée pour 127 K€ Note 5.5 Créances clients et comptes rattachés Créances clients et comptes rattachés 30-juin 31-déc En milliers d'€ 2019 2018 Clients et comptes rattachés Clients / Créances douteuses 604 627 Dép. pour créances douteuses et litigieuses -118 -111 TOTAL 486 516 Note 5.6 Autres créances Les autres créances s'analysent comme suit : En milliers d'€ 30-juin-19 31-déc-18 Fournisseurs débiteurs 81 Etat - Impôt sur les bénéfices 100 50 Etat - Impôts différés actifs 2 2 Etat taxes sur le chiffre d'affaires 498 317 Autres créances 56 17 Dépréciation / autres créances -2 TOTAL 656 465 22 Note 5.7 Impôts différés actifs En milliers d'€ 31-déc - 1 an + 1 an 30-juin 2018 - 5 ans 2019 TOTAL 1 2 - 2 Les déficits fiscaux détenus par la société The Blockchain Group sont non activés. Note 5.8 Trésorerie En milliers d'€ 30-juin-19 31-déc-18 Valeurs mobilières de placement - - Disponibilités 147 234 Note 5.9 Comptes de régularisation et assimilés(1 025 k€) Les charges constatées d'avance s'élèvent à 1 025 K€ au 30 juin 2019 vs 6 K€ au 31 décembre 2018. Elles correspondent à des ajustements classiques de charges d'exploitation, et a une campagne de parutions non encore effectuée. Note 5.10 Capitaux propres Le tableau de variation des capitaux propres combinés (part du groupe) s'analyse comme suit : Situation clôture au 31/12 2018 1 021 0 -274 -215 -1 647 -1 116 Augmentations de capital social -1 -0 Réduction de de capital 1 40 40 Ecarts de conversion 1 1 Actions propres -1 647 1 647 0 Résultat de l'exercice précédent 449 449 Résultat consolidé part du groupe 0 Dividendes versés aux minoritaires (1) 0 Reclassement de présentation 0 Autres Situation clôture au 30/06/2019 1 022 -1 -1 921 -175 449 -627 23 Les mouvements sur le poste capital s'analysent comme suit : Décomposition du Capital En € Nombre actions Nominal Montant Situation clôture au 31 décembre 2017 13 441 577,00 0,25 3 360 394,25 Réduction du nominal 13 441 577,00 -0,21 ( 2 822 731,17 ) Réduction de Capital Augmentation du capital 3 750 000,00 0,04 150 000,00 Situation clôture au 30 juin 2018 17 191 577,00 0,04 687 663,08 Augmentaion de Capital 8 318 505,00 0,04 332 740,20 Actions gratuites 10 000,00 0,04 400,00 Situation clôture du 31 décembre 2018 25 520 082,00 0,04 1 020 803,28 Augmentaion de Capital - 0,04 - Actions gratuites 25 000,00 0,04 1 000,00 Situation clôture du 31 juin 2019 25 545 082,00 0,04 1 021 803,28 Au 30 juin 2019 le capital de la société est constitué de 25 545 082 actions de valeur nominale 0.04 €. La société The Blockchain Group détient au 31 décembre, 101 110 de ses propres actions. Ces dernières ont été acquises sur le marché au titre d'un programme de rachat d'actions portant sur un nombre maximum de 255 778 titres initié en juillet 2011 dans le cadre des dispositions de l'article L.225-209-1 du Code de Commerce. Conformément à la réglementation en vigueur, ces dernières sont privées de droits pécuniaires et extra pécuniaires. Les actions propres et les résultats de cessions réalisées en cours d'exercice sont imputés sur les capitaux propres du groupe. Les titres donnant accès au capital de la société mère sont les suivants : Nombre de titres Année/date de Prix de Parité d'exercice % maximal de (nb act. pour 1 capital (droits ou droits départ des options souscription inst.) financiers) Actions gratuites 2018 (2) 800 000 2018 0,04 € N/A 3,10% Bons de souscription BSA2 62 500 03/2017 (4) 4,00 € 1 BSA = 1 AO 0,20% Bons de souscription BSA2 62 500 4,00 € 1 BSA = 1 AO 0,20% Bons de souscription BSA2 62 500 05/2017 (4) 4,00 € 1 BSA = 1 AO 0,20% Bons de souscription BSA2 125 000 06/2017 (4) 4,00 € 1 BSA = 1 AO 0,50% Les pourcentages s'entendent dans l'hypothèse d'une souscription intégrale de tous les instruments en circulation au 30 juin 2019 Ces actions gratuites seront attribuées par émission d'actions nouvelles 24 Les bons de souscription BSA1 présentés infra ne sont plus exerçables au 30 juin 2019 : Nombre de titres Année/date de Prix de Parité d'exercice % maximal de (nb act. pour 1 capital (droits ou droits départ des options souscription inst.) financiers) Bons de souscription BSA1 274 725 03/2017 (3) 0,91 € 1 BSA = 1 AO 1,10% Bons de souscription BSA1 312 799 0,80 € 1 BSA = 1 AO 1,20% Bons de souscription BSA1 357 142 05/2017 (3) 0,70 € 1 BSA = 1 AO 1,40% Bons de souscription BSA1 833 332 06/2017 (3) 0,60 € 1 BSA = 1 AO 3,30% Note 5.11 Intérêts minoritaires Les tableaux de variation des intérêts minoritaires au 30 juin 2019, s'établissent comme suit : Parts dans les résultatPart dans lela Ecart de intérêts Société TBG GROUP (en milliers d'€ ) Situation au 31/12/2018 capitaux-propres - conversion- minoritaires- période 0 0 0 0 Part des minoriatires sans les réserves 611 0 0 611 Part des minoritaires dans le résultats 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 Situation au 30/06/2019 611 50 0 661 25 Détail des intérêts par entités au 30 juin 2019 : Société TBC LAND (en milliers d'€ ) Parts dans les résultatPart dansdelela Ecart de intérêts capitaux propres période conversion minoritaires Situation au 31/12/2018 - - - - 0 Part des minoriatires sans les réserves 1 1 Part des minoritaires dans le résultats -1 -1 0 1 -1 0 0 Situation au 30/06/2019 0 Société TBC XDEV (en milliers d'€ ) Parts dans les résultatPart dans lela Ecart de intérêts Situation au 31/12/2018 capitaux propres - conversion- minoritaires- - période 0 Part des minoriatires sans les réserves 1 1 Part des minoritaires dans le résultats 54 54 0 0 Situation au 30/06/2019 1 54 0 55 Société BF EUROPE (en milliers d'€ ) Parts dans les résultatPart dans lela Ecart de intérêts Situation au 31/12/2018 capitaux propres - conversion- minoritaires- - période 0 Part des minoriatires sans les réserves 608 608 Part des minoritaires dans le résultats -2 -2 0 608 -2 0 606 Situation au 30/06/2019 0 Société ICO GLOBAL PARTNER (en milliers d'€ ) Parts dans les résultatPart dans lela Ecart de intérêts Situation au 31/12/2018 capitaux propres - conversion- minoritaires- - période 0 Part des minoriatires sans les réserves 1 1 Part des minoritaires dans le résultats -1 -1 0 0 Situation au 30/06/2019 1 -1 0 0 26 Note 5.12 Information financière réduite à une seule action En € 2019 2018 2017 2016 Nombre moyen pondéré d'actions 25 443 972 25 418 972 10 967 488 6 505 718 Résultat net par action - part du groupe 0,0176 -0,0648 € -0,48 € -1,27 € Nombre moyen d'actions (avec dilution) 22 363 945 22 338 945 14 047 515 6 667 711 En € 2019 2018 2017 2016 Résultat dilué par action (1) 0,0201 -0,0737 € -0,48 € -1,27 € En € 2019 31-déc-18 31-déc-17 31-déc-16 Nombre d'actions en circulation en fin de période (hors actions propres) 25 443 972 25 418 972 13 340 467 7 808 425 Fonds propres par action (2) 0,0176 -0,0648 € 0,02 € 0,36 € Lorsque le résultat net de base par action est négatif, le résultat dilué par action est identique au résultat de base par action (Avis OEC n°27 §3). Y compris le résultat - part du groupe de la période Note 5.13 Provisions Le poste « Provisions » s'analyse comme suit au 30 juin 2019 : Provision déconsolidation Brésil 0 Dotation Reprise Sortie 0 En mi liers d'€ 31/12/2018 30/06/2019 Provision pour risques 957 -557 400 Provision pour charges 8 -8 0 Autres 0 TOTAL 965 0 -565 0 400 0 A la connaissance du groupe, il n'existe, à la date d'arrêté des comptes consolidés, aucun fait exceptionnel ou litige autres que ceux relatés dans les présentes, susceptible d'avoir une incidence significative sur sa situation financière, son patrimoine, son activité et ses résultats. Suite à l'acte de cession de l'entité brésilienne, au mois de mars 2018, le retraitement final de la déconsolidation a été comptabilisé. Un risque potentiel, sur cette cession, suite à un arbitrage en cours avec l'un des associés, il a été passé une provision pour risque pour un montant 557 k€. cet arbitrage est clos au 30 juin 2019, sans aucune conséquence financière. La provision a donc été reprise sur ce semestre. Les 400 K€ à la clôture de l'exercice constitue une provision pour litiges en cours. La reprise des 8 k€ correspond à un litige prud'homme clos au 30 juin 2019. 27 Note 5.14 Emprunts et dettes financières Le poste « Emprunts et dettes financières » s'analyse ainsi au 31 décembre 2018 : 30-juin-19 Dont part Dont part à comprise Dont part à plus En milliers d'€ moins d'un an entre un et cinq de cinq ans Emprunt obligataire convertible 0 ans Emprunt BPI 1 991 1991 052 0 2 052 0 Autres dettes financières TOTAL 2 61 61 Note 5.15 Dettes fournisseurs et comptes rattachésLes dettes fournisseurs et comptes rattachés s'analysent comme suit : En millie d'€ Total Dont part à plus 30-juin-19 d'un an Comptes fournisseurs 1 074 0 1 074 Note 5.16 Dettes fiscales et sociales Les dettes fiscales et sociales s'analysent comme suit : En milliers d'€ 30-juin-19 31-déc-18 Dettes sociales 185 155 Dettes fiscales 307 246 Autres 7 381 TOTAL 499 782 Note 5.17 Autres dettes Le poste « Autres dettes » s'analyse comme suit : En milliers d'€ 30-juin-19 31-déc-18 Dettes opérationnelles 0 0 Dettes sur immobilisations 0 0 0 TOTAL 0 Note 5.18 Produits constatés d'avance(63 k€) Au 30 juin 2019, les produits constatés d'avance correspondent à des prestations facturées restant à servir. 28 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT Note 5.19 Répartition du chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires réalisé par le groupe au cours du premier semestre 2019 s'élève à 1 119 K€ : TBCG TBC XDEV Groupe Groupe % Groupe % En milliers d'euros holdings Holding ShopBot juin-19 juin-18 (06 mois) (06 mois) Collecte de données et revenus assimilés 386 655 1 041 93,03% 963 100,00% Solutions et outils media (publicité, mailing… 78 6,97% 0 0,00% 78 - - 0 0,00% 0 0,00% Total 30 juin 2019 780 3860 655- 1 119 100% 0 100% Total Année 2018 0 0 963 963 100% 963 100% Note 5.20 Autres produits d'exploitation En milliers d'euros 2019 2018 (06 mois) (06 mois) Production immobilisée (1) 49 Subventions d'exploitation (2) 48 Reprise de prov. et dépréciations clients Transferts de charges d'exploitation Autres r duits d'exploitation (3) 177 11 (1) ce poste correspond aux coûts internes engagés par le groupe dans le développement de ses TOTAL 274 11 applications logicielles. Note 5.21 Charges d'exploitation, achats et charges externes En milliers d'euros 2019 2018 (06 mois) (06 mois) Reversements aux affiliés sur ventes de contacts 344 225 qualifiés, de technologies et achats médias Achats 344 225 Locations immobilières et mobilières 26 114 Honoraires et études 214 123 Frais de communication / marketing / RP 37 2 Déplacement/missions 40 33 Autres 66 100 Autres achats et charges externes 383 372 Total achats consommés 727 597 29 Note 5.22 Résultat financier En milliers d'euros 2019 2018 (06 mois) (06 mois) uits financiers 104 758 Produits de valeurs mobilières de placement 0 inté êts Gains de change - N - N-1 101 201 Reprise de provisions (1) 3 557 Cha ges financières 209 105 Intérêts et charges sur emprunts 45 14 Abandon de créance 0 Pertes de change 160 91 Dépréciations de titres et créances financières 4 0 Résultat financier -105 653 Note 5.23 Résultat exceptionnel En milliers d'euros 2019 2018 (06 mois) (06 mois) uits exceptio nels 1029 5 Produits exceptionnels s/opérations de gestion 68 123 Produits de cession d'actifs 404 0 Reprises de provisions (1) 557 400 Transfert de charges - Prix de dilution MAKAZI - Charges exceptionnelles 91 1 061 Régularisations diverses sur actifs et passifs Valeur nette comptable des actifs cédés 0 indemnisation acquéreur de la société Autres charges exceptionnelles 91 561 Dotations aux provisions Dépréciations à caractère exceptionnel 500 Résultat exceptionnel (2) 938 -538 Arbitrage Brésil soldé Le résultat exceptionnel de 938 k€ est composé principalement de cessions de d'actif pour 407 k€, suite à l'entrée au capital de The Blockchain Xdev de la société System X, de la dilution de la société Reworld Média dans BF Europe et d'une reprise de provision exceptionnelle pour 557 k€, dû à l'extinction du risque juridique au Brésil. 30 Note 5.24 Charges d'impôts sur les bénéfices(-43 K€) Le poste Impôts sur les bénéfices se décompose comme suit : En milliers d'euros 2019 2018 (06 mois) (06 mois) Impôts exigibles ou acquittés nets -43 9 Variation des postes d'impôts différés Impôts exigibles ou acquittés Variation des postes d'impôts calculés TOTAL -43 9 AUTRES INFORMATIONS Note 5.25 Effectifs Les effectifs du groupe inscrits au 30 juin 2019 s'établissent à 14 personnes contre 10 personnes au 31 décembre 2018. Les effectifs moyens de l'exercice 2019 s'établissent à 12 personnes contre 09 pour l'année 2018. 31 Note 5.26 Engagements hors bilan La société n'a pas procédé au 30 juin 2019, un calcul prévisionnel d'indemnités de départ à la retraite, compte tenu de la moyenne d'âge jeune de son effectif En milliers d'euros 30/06/2019 31/12/2018 Engagements donnés 0 Avals, cautions, garanties - Autres engagements donnés -Personnel - Indemnités de fin de carrière 0 0 Engagements reçus 650 - Avals, cautions, garanties - Effets escomptés non échus - Autres engagements reçus - -Retour à meilleure fortune sur abandon de créance MAKAZI (1) 650 650 Note 5.27 Répartition des actifs, passifs et résultats par pôle d'activité Au 30 juin 2019 la répartition se fait entre la holding de financement (société mère TBCG), et le périmètre The Blockchain XDEV, qui est aujourd'hui représentatif d'une forte activité dans le groupe. L'activité Shopbot (YFC, SHOPBOT Inc., SHOPBOT Pty et LMA) est aujourd'hui un peu en régression, et il nous a paru opportun de ne pas la mentionner. La ventilation des actifs et passifs entre le pôle XDEV et celui de la holding de financement du groupe est la suivante à la clôture du 30 juin 2019. ACTIF (En milliers d'Euros) 30/06/2019 Holdings Pôle TBC Xdev Ecarts d'acquisition 1 608 1608 Immobilisations incorporelles 49 0 49 Immobilisations corporelles 11 11 Immobilisations financières 142 142 Titres intragroupes 0 Total actif immobilisé 1 809 1 761 49 0 Créances 1 142 916 226 T tal actif circulant 289 06 283 Trésorerie et équivalents 147 90 57 TOTAL ACTIF 4 123 3 792 332 Compte de régularisation 1 025 1025 32 PASSIF (En milliers d'Euros) 30/06/2019 Holdings Pôle TBC Xdev Capital et primes 1 021 1 021 Réserves -1 921 -1 921 Ecarts de conversion -175 -175 Résultat de l'exercice 449 344 105 Autres dettes 0 Capitaux pr pres - 26 -731 105 Intérêts minoritaires 661 606 55 Provisions 400 400 Emprunts et dettes financières 2 052 2 052 Dettes fournisseurs 1 074 957 117 Autres dettes 499 435 64 Dettes intragroupes entre secteurs 0 Total dettes exploitation 4 749 4 513 236 Compte de régularisation 63 63 TOTAL PASSIF 4 123 3 782 341 RESULTAT en milliers d'Euros) 30/06/2019 Holding Pôle TBC Xdev Chiffres d'affaires 1 119 733 386 Autres produits d'exploitation 274 177 97 Charges d'exploitation ( 1 375 ) ( 1 109 ) ( 266 ) Neutralisation des flux internes 0 Ebitda 83 -134 217 Dotations aux amortissements ( 65 ) ( 65 ) - t d'exploitation 18 -199 217 Résultattfinancier -86 -303 217 ( 104 ) ( 104 ) courant Résultat exceptionnel 938 938 Neutralisation des flux internes -50 -50 Impôts sur les bénéfices ((309 ) -43 Amortissement des survaleurs 43 ) -309 Résultat net des entr. Intégrées 535 578 -43 Résultat net part groupe 449 275 174 33 Note 5.28 Rémunérations et avantages alloués aux membres des organes d'administration et de direction de la société mère Rémunérations versées sur la période aux organes de direction : 0 K€ Rémunérations à raison de leurs fonctions dans les entreprises contrôlées : néant Engagement en matière de pension et indemnités assimilées : néant NOTE 6 - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DES COMPTES COMBINES Néant 34 La Sté The Blockchain Group a publié ce contenu, le 17 octobre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

