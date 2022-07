Blockchain.com doit faire face à une perte de 270 millions de dollars sur les prêts accordés à Three Arrows, en faillite - CoinDesk

"Three Arrows devient rapidement insolvable et l'impact du défaut de paiement est d'environ 270 millions de dollars de cryptomonnaies et de prêts en dollars américains de Blockchain.com", a déclaré le rapport, citant la lettre du directeur général Peter Smith aux actionnaires.

Blockchain.com a refusé de commenter lorsqu'elle a été contactée par Reuters et 3AC n'a pas répondu immédiatement.

3AC a cherché à se protéger de ses créanciers en vertu du Code des faillites des États-Unis, qui permet aux débiteurs étrangers de protéger leurs actifs américains.

Les hausses de taux agressives de la Réserve fédérale américaine et les craintes de récession ont entraîné une agitation sur les actions et déclenché une ruée sur les cryptomonnaies. L'hiver des crypto-monnaies a touché plusieurs entreprises du secteur, notamment la plateforme de prêt Celsius Network et Voyager Digital.