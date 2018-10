EQS Group-News: Blockworks AG / Mot-clé(s) : Coopération

Blockworks AG: METACO et Swiss Crypto Exchange (SCX) unissent leurs forces pour fournir la solution la plus fiable en matière d'échange et de conservation des crypto-actifs



30.10.2018 / 08:00





COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Zurich, 30 octobre 2018 - METACO, l'un des principaux fournisseurs suisses d'infrastructure de sécurisation de crypto-actif, et Swiss Crypto Exchange (SCX), la première plate-forme régulée d'échange de crypto-actifs en Suisse, unissent leurs forces afin de fournir aux banques et aux dépositaires réglementés la solution la plus fiable en matière d'échange et de conservation des crypto-actifs.

Jusqu'à présent, les échanges de crypto-actifs étaient extrêmement centralisés et ont connu des défaillances en matière de sécurité entraînant la perte ou le vol de milliards en actifs. L'offre unique de SCX visant à relier directement les banques entre elles évite aux clients d'avoir recours à des échanges pour stocker des crypto-actifs. SILO, l'infrastructure de conservation des crypto-actifs de METACO intégrée à SCX, permet de négocier des crypto-devises avec un niveau de sécurité et de fiabilité optimal, sans centralisation du risque de dépôt. SCX sera le premier marché centralisé avec des prestataires de conservation décentralisés dans un environnement réglementé.

SILO est directement mise en ?uvre dans les plateformes d'Avaloq, Swisscom et Temenos, les trois premiers fournisseurs de logiciels bancaires en Suisse. Cela permet aux établissements financiers d'intégrer facilement des crypto-actifs dans leurs services et leurs opérations commerciales traditionnelles en tant que nouvelle classe d'actifs.

SCX estime qu'une conservation sûre des crypto-actifs dans l'infrastructure bancaire traditionnelle est essentielle pour la croissance de ce marché. Elle contribue à établir la confiance et permet aux clients institutionnels d'entrer sur le marché des crypto-actifs sans appréhension étant donné que la conservation est attribuée à des prestataires de confiance et réglementés tels que des banques. SCX s'efforce de fournir des liquidités et la technologie requise pour soutenir l'écosystème entre les établissements tout en attribuant l'activité de conservation aux banques via la solution de Metaco.

Dans le cadre d'une déclaration personnelle, Cyrill Tröndle indique : « Nous pouvons contribuer à développer cet écosystème de manière fiable et sécurisée, ce qui est fantastique. Jusqu'à présent, la seule chose qui manquait était la conservation sécurisée par les banques, et la solution SILO de METACO permet de résoudre ce problème. L'objectif de SCX n'est pas de détenir l'argent ou les crypto-actifs des clients. Nous estimons que les clients devraient conserver ces actifs numériques de manière sûre auprès de leurs propres banques ou de leurs prestataires de services financiers fiables. Nous sommes persuadés que cette mise en ?uvre technique révolutionnaire via SILO réduira les obstacles afin que les établissements financiers puissent intégrer des classes de crypto-actifs dans leur offre client avec SCX. »

« En permettant aux banques de conserver la responsabilité des actifs numériques de leurs clients, le modèle unique de SCX permet de résoudre deux des problèmes majeurs ayant empêché l'adoption en masse des crypto-actifs : la sécurité et l'accessibilité. Je me réjouis de travailler avec l'équipe exceptionnelle de SCX afin de déployer les services de négoce de crypto-actifs les plus sécurisés et entièrement intégrés au secteur bancaire », a déclaré Adrien Treccani, cofondateur et PDG de METACO.

SCX a été créée afin de fournir un accès sécurisé, de haute qualité et transparent aux produits basés sur la Blockchain à partir de la Suisse. SCX permet de négocier des bitcoins, des ethers, ainsi que des jetons de paiement et utilitaires. SCX est persuadée que la technologie Blockchain et la crypto-technologie entraîneront des améliorations et une innovation importantes pour la Suisse en tant que centre d'affaires et les marchés internationaux associés.

________________________

Contacts :

Direction :

Cyrill Tröndle

Adresse : SCX (c/o Blockworks AG) - Scheideggstrasse 73 - 8038 Zurich, Suisse

E-mail : cyrill@scx.ch

Service des RP :

Siro Barino

Adresse : Barino Consulting - Kantonsstrasse 79 - 8807 Freienbach, Suisse

Tél. : +41 79 335 24 24

E-mail : siro@barino.ch

www.scx.ch

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » en lien avec Blockworks AG (« Blockworks ») et Swiss Crypto Exchange (« SCX »), y compris des évaluations, des estimations et des prévisions concernant les plans et objectifs en matière de gestion, ainsi que les activités et services commerciaux futurs de Blockworks et de SCX. Ces déclarations sont basées sur des plans, des estimations et des prévisions mis actuellement à la disposition de la direction, mais qui pourraient se révéler erronés.

De par leur nature, les déclarations prévisionnelles sont exposées à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs. Par conséquent, elles sont initialement valables uniquement à la date à laquelle elles sont faites. Blockworks et SCX ne fournissent aucune assurance et n'assument aucune responsabilité concernant la bonne présentation, l'exhaustivité, l'exactitude ou l'adéquation des informations et des évaluations figurant dans ce communiqué de presse. Les informations fournies peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Blockworks et SCX ne sont pas tenues de mettre à jour ou adapter publiquement les déclarations prévisionnelles ou les autres informations figurant dans ce communiqué de presse.