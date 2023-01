Bloomberg va payer 5 millions de dollars pour régler les accusations de la SEC liées aux évaluations de titres à revenu fixe

Bloomberg a omis de divulguer aux clients de son service BVAL que ses évaluations quotidiennes des prix des titres à revenu fixe pouvaient être basées sur une seule entrée de données, au moins de 2016 à octobre 2022, a déclaré la SEC dans un communiqué. Cette pratique n'était pas conforme aux méthodologies que la société avait précédemment divulguées, a déclaré l'agence.

Bloomberg n'a pas admis ou nié les accusations de la SEC et un porte-parole de la société a refusé de commenter. En plus de payer la pénalité, la firme a accepté de cesser et de s'abstenir de toute violation future.

Les fonds communs de placement et d'autres clients utilisent les prix BVAL pour fixer la valeur de leurs investissements en obligations d'entreprises et municipales et en produits titrisés, selon la SEC. Bien qu'elle n'ait trouvé aucune preuve que Bloomberg ait listé des prix erronés, l'agence a déclaré qu'il y avait des cas où ses évaluations n'étaient pas dérivées conformément à ses méthodologies déclarées.

Pour une "très petite fraction du total des évaluations déclarées", Bloomberg a déterminé les prix de certains titres à revenu fixe sur la base de "cotations non corroborées d'un seul courtier", selon l'ordre de la SEC.

La SEC "tiendra les fournisseurs de services, tels que Bloomberg, responsables des fausses déclarations qui ont un impact sur les investisseurs", a déclaré Osman Nawaz, chef de l'unité des produits financiers complexes de la division d'application de la SEC.