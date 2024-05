La société Blue Origin, soutenue par Jeff Bezos, reprendra ses vols vers l'espace dimanche, mettant ainsi fin à une interruption de près de deux ans des vols avec équipage suite à l'échec de la mission 2022.

La mission NS-25 décollera du site de lancement 1, dans l'ouest du Texas, et la fenêtre de lancement débutera à 8 h 30 (13 h 30 GMT), a annoncé la société mardi.

La fusée New Shepard, qui transporte des marchandises et des hommes pour de courts voyages à la frontière de l'espace, est clouée au sol depuis l'échec d'une mission sans équipage en septembre 2022, environ une minute après le décollage du Texas, ce qui a contraint la capsule de la fusée remplie d'expériences de la NASA à s'éjecter en toute sécurité en plein vol.

L'année dernière, l'administration fédérale de l'aviation des États-Unis a clos son examen de l'enquête sur le New Shepard de Blue Origin et s'est ralliée aux conclusions de l'entreprise. Elle a exigé de Blue Origin qu'elle prenne 21 mesures correctives, notamment une nouvelle conception du moteur et des "changements organisationnels".

La prochaine mission NS-25 comptera six membres d'équipage, dont l'ancien capitaine de l'armée de l'air Ed Dwight, premier candidat astronaute noir aux États-Unis.