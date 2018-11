BoA Merrill Lynch : les investisseurs désertent les fonds valeurs technologiques

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les fonds actions spécialisés dans les valeurs technologiques ont enregistré la semaine dernière leur plus importante décollecte depuis février 2015, a annoncé Bank of America Merrill Lynch citant les données EPFR Global. 1,5 milliard de dollars ont été retirés de ces OPCVM. La banque américaine note également une accélération des flux sortants des fonds Investment Grade et High Yield, à 6,8 milliards de dollars.Bank of America Merrill Lynch souligne un retour des investisseurs vers les secteurs défensifs, sans y déceler cependant de la panique. Les secteurs défensifs, hors immobilier coté, ont enregistré 8 milliards de dollars de souscriptions nettes au cours des 8 dernières semaines contre 14 milliards de dollars de décollecte pour les valeurs cycliques." Personne ne veut attraper un couteau qui tombe. La liquidité du marché devient un problème encore plus important à la fin d'une année, qui se termine sur une note très faible ", résume le stratège.