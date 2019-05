BoAML : première collecte hebdomadaire des fonds actions en 10 semaines grâce à Wall Street

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les fonds actions ont enregistré leur première collecte hebdomadaire en 10 semaines lors de la semaine du 22 mai, a annoncé Bank of America Merrill Lynch citant les données EPFR Global. Les fonds actions ont connu 0,9 milliard de dollars d’achat net grâce à une collecte de 5,9 milliards pour les actions américaines. Toutes les autres régions ont connu des décollectes, dont 0,2 milliard pour le Japon, 1,9 milliard de dollars pour l’Europe et 3,9 milliard de dollars pour les pays émergents.Le Vieux Continent a enregistré seulement 2 semaines de collecte en 63 semaines. Les pays émergents ont pour leur part enregistré leur flux négatif le plus important depuis juin 2018.