BoE: la guerre en Ukraine pourrait encore faire grimper l'inflation

L'inflation, qui devrait déjà grimper au-dessus de 10% à la fin de l'année au Royaume-Uni, pourrait dépasser ce niveau si l'Ukraine ne peut pas exporter ses récoltes, prévient le gouverneur de la Banque d'Angleterre lundi.

Face à une commission parlementaire britannique, le gouverneur Andrew Bailey s'est excusé de décrire une situation "apocalyptique" pour expliquer les risques qui pourraient conduire l'inflation à dépasser une nouvelle fois les prévisions de l'institut monétaire.

"L'Ukraine est un producteur important de blé et d'huile végétale, qui a d'amples réserves de nourriture mais qui ne peut pas les faire sortir du pays", a-t-il commenté.

"C'est une inquiétude majeure pour notre pays et pour les pays en développement", a-t-il insisté: "N'importe quel effort qui puisse permettre à l'Ukraine de sortir sa nourriture du pays serait très important" pour réguler l'inflation.

Le prix du blé atteignait lundi un nouveau record sur le marché européen, après l'annonce de l'Inde d'un embargo sur ses exportations de la céréale.

Le gouverneur répondait aux questions de députés britanniques alors que les critiques se multiplient contre la Banque d'Angleterre, qui a relevé ses taux à quatre reprises à 1% mais peine à limiter l'inflation.

L'institut "a un seul travail à faire, garder l'inflation sous 2%, et il est difficile de se rappeler quand il a atteint cet objectif pour la dernière fois", a affirmé un membre du gouvernement britannique au Sunday Telegraph.

"Que répondez-vous à ceux qui disent que vous vous êtes endormi et au volant et que vous auriez dû en faire plus tôt ?", a demandé l'élu conservateur Mel Stride, à la tête du Comité en charge du Trésor au Parlement britannique pour débuter l'audition de la BoE.

M. Bailey et les autres membres du Comité de politique monétaire de la BoE présents ont répété à plusieurs reprises que "80%" de l'inflation était due à la hausse des prix de l'énergie, dopés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les 20% restants s'expliquent notamment par un marché du travail très tendu au Royaume-Uni, sur lequel planent de nombreuses incertitudes.

"Il y a un élément de maladie à long terme, sur lequel nous ne savons pas grand-chose. Est-ce le Covid long? Est-ce que des gens qui souffrent d'autres maladies à long terme sont peu enclins à rejoindre le monde du travail avec le risque du Covid-19? C'est possible", a avancé M. Bailey.

