Genève (awp) - Le fabricant de machines d'emballage Bobst a vu son bénéfice chuter au premier semestre. Le groupe s'attend à une reprise au second semestre mais devra faire face aux risques engendrés par les tensions géopolitiques.

De janvier à juin, le groupe vaudois a enregistré une plongée de son bénéfice, qui passe à 8 millions de francs suisses, contre 41 millions pour la même période l'an dernier, selon un communiqué publié mercredi.

Bobst met en avant le recul de son résultat d'exploitation et l'impact de la vente des participations dans BHS Corrugated Maschinen-und Anlagen et IVG Weiherhammer. "Dans le résultat financier de 2023, il y avait en outre un effet positif important dû aux gains sur les couvertures de change, qui ont l'effet inverse en 2024", ajoute-t-elle.

Le chiffre d'affaires a lui légèrement augmenté, de 1,7%, pour atteindre 828,2 millions. Les taux de change ont eu un impact négatif total de -1,9%, soit 15,2 millions, sur le chiffre d'affaires, relève l'entreprise.

Cette hausse est due "à la hausse des ventes de services, tandis que les ventes de machines et de pièces détachées sont restées au même niveau qu'au premier semestre 2023", selon elle. La répartition des recettes par région géographique montre une augmentation en Asie & Océanie et sur le continent américain, tandis que les chiffres d'affaires en Europe et en Afrique sont inférieurs à ceux du premier semestre 2023.

En baisse de 12,1%, le résultat d'exploitation (Ebit) est passé 34,7 millions. Celle s'explique "principalement par l'augmentation des frais de personnel et des frais de marketing liés au salon de la drupa, qui n'a lieu que tous les quatre ans".

A la fin juin, le carnet de commandes était inférieur de 35% à celui de l'année précédente et de 3% à celui de fin 2023, précise Bobst. L'endettement net s'élevait pour sa part à 228 millions, contre 218 millions au début de l'année.

Pour le deuxième semestre, le groupe est positif, estimant que les entrées de commandes de machines devraient s'améliorer pour l'ensemble de l'année, tout en restant inférieures à celles de l'année précédente.

Il prévoit toutefois "des risques qui pourraient avoir un impact négatif sur les résultats 2024". Il mentionne notamment la situation géopolitique incertaine et la poursuite du ralentissement du secteur dans certaines régions, qui sont "ses plus grand défis".

Pour l'exercice 2024, Bobst confirme que le chiffre d'affaires et l'Ebit resteront inférieurs à ceux réalisés en 2022, soit respectivement 1,84 milliard et 141,3 millions.

Les objectifs financiers à moyen et long terme d'au moins 8% pour le résultat d'exploitation et d'au moins 20% pour le rendement du capital investi (ROCE) restent inchangés.

