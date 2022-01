Boehringer Ingelheim à nouveau dans le classement « Global Top Employer » en 2022

Ingelheim, Allemagne, 20 janvier 2022 - Le Top Employers Institute a distingué pour la deuxième année consécutive Boehringer Ingelheim en tant que « Global Top Employer », l'un des onze meilleurs employeurs au monde. Cette distinction reconnaît la forte orientation de l'entreprise vers les besoins et le bien-être de ses collaborateurs. Boehringer Ingelheim a été nommée parmi les meilleurs employeurs dans de nombreux pays et de nombreuses régions au cours des huit dernières années. Cette année, Boehringer Ingelheim est distinguée dans 29 pays, dont la France, ainsi qu'en Europe, Amérique latine et Asie-Pacifique. Le Top Employers Institute est un organisme indépendant qui certifie les employeurs du monde entier offrant à leurs collaborateurs d'excellentes conditions de travail et soutenant leur développement. La certification est basée sur plusieurs critères visant à évaluer de manière détaillée la qualité de la gestion des ressources humaines.

Boehringer Ingelheim continue de se distinguer de ses concurrents au niveau de l'engagement des collaborateurs, et en particulier sur les aspects de récompenses et de reconnaissance. Le Top Employers Institute a également souligné l'environnement de travail flexible proposé par l'entreprise, ainsi que ses valeurs, son approche éthique et son intégrité ayant pour résultat une forte culture d'entreprise inclusive.

« La dimension humaine se situe au cœur des activités de Boehringer Ingelheim. Cela inclut le sentiment d'appartenance et une attention constante apportée au bien-être de chacun au travail. La certification "Global Top Employer" reconnaît une nouvelle fois que l'environnement de travail offert à nos collaborateurs nous distingue en tant qu'employeur», indique le Dr Sven Sommerlatte, responsable mondial des ressources humaines chez Boehringer Ingelheim. « Nous avons à cœur de renforcer les moyens d'action de tous nos collaborateurs et d'encourager la diversité au sein de nos équipes. Cela constitue la base de notre culture d'entreprise, fondée sur l'innovation. »

Un exemple d'orientation vers les collaborateurs est le déploiement du télétravail. Pendant la pandémie de Covid-19, le télétravail nous a permis d'assurer la continuité de nos activités tout en protégeant la santé de nos collaborateurs. Cela s'applique également aux parcours virtuels d'intégration des nouveaux collaborateurs en télétravail, mis en place par l'entreprise. Un autre aspect mis en avant par le jury est l'approche éthique et inclusive des décisions de l'entreprise et l'objectif clair de partage et de mise en œuvre des valeurs. L'entreprise familiale veille également aux opportunités de développement individuel à travers des programmes de formation personnalisés tout au long de la vie professionnelle du collaborateur.

En tant qu'entreprise pharmaceutique axée sur la recherche, Boehringer Ingelheim a à cœur de créer de la valeur dans des domaines où les besoins médicaux restent à satisfaire et à s'engager auprès des populations et de la société afin de changer la vie des patients. Un exemple récent est l'extension de l'initiative Making More Health (MMH) de Boehringer Ingelheim avec un financement de 50 millions d'euros.

Boehringer Ingelheim développe des thérapies innovantes pour améliorer la vie des hommes et des animaux. Entreprise biopharmaceutique axée sur la recherche, nous créons de la valeur par l'innovation dans des domaines où il existe des besoins médicaux importants encore non satisfaits. Entreprise familiale depuis sa création en 1885, Boehringer Ingelheim s'appuie sur une vision de long terme. Près de 52 000 collaborateurs travaillent dans plus de 130 pays, dans trois activités : santé humaine, santé animale et fabrication biopharmaceutique pour le compte de tiers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.boehringer-ingelheim.com