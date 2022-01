Boehringer Ingelheim, partenaire de VIK, l'application pour accompagner les patients atteints de Fibrose Pulmonaire Idiopathique (FPI)

Paris, le 17 janvier 2022 - Développée par la start-up Wefight avec le soutien institutionnel de Boehringer Ingelheim, l'application Vik FPI est la première solution conçue pour accompagner et informer les patients atteints de Fibrose Pulmonaire Idiopathique (FPI). Dotée d'une intelligence artificielle, cette solution analyse les questions des utilisateurs et leur apporte une réponse en temps réel. Elle propose également d'autres fonctionnalités permettant aux utilisateurs de bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour optimiser leur parcours de soins.

La fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) : une maladie rare mal connue et des patients en manque d'information

La FPI est une maladie chronique rare des poumons1. Elle concernerait environ 9 000 personnes en France, et on compterait 4 400 nouveaux patients par an1. Ses symptômes, progressifs et handicapants, limitent les activités quotidiennes, comme monter un escalier ou faire ses courses et impactent fortement la qualité de vie des malades. Du fait de sa gravité et de son caractère évolutif, la maladie a également des répercussions émotionnelles. Cette maladie rare et peu connue soulève donc de nombreuses questions de la part des malades et de leurs proches avec un réel besoin d'être soutenu et accompagné.

VIK FPI : un accompagnement des patients et aidants tout au long du parcours de soin

VIK FPI permet aux patients et à leurs proches de pouvoir s'informer et trouver des réponses à leurs questions en temps réel, 24h/24 et 7j/7.

VIK FPI répond à de nombreuses questions autour de thématiques variées : les généralités autour de la maladie, les facteurs de risque, les éléments épidémiologiques, les diagnostics et examens mais également sur le parcours de soin et les différents traitements. Il peut également apporter des informations sur l'aspect psychologique de la maladie, vie quotidienne (nutrition, activité physique…).

Au-delà de ces sujets d'interrogation, VIK FPI propose plusieurs fonctionnalités : des rappels de traitement et de rendez-vous ou encore un carnet de suivi. « C'est une application gratuite pensée pour suivre le patient tout au long de son parcours de soin ; du diagnostic de sa maladie, au traitement jusqu'à son suivi.. Vik FPI informe le patient et contribue à le rendre acteur de son parcours de soin. » indique Soraya Hamdan, Responsable Relation Patients Wefight. Cet outil a été développé et testé en collaboration avec des experts et des patients.

Vik est complémentaire de la prise en charge par les professionnels de santé et du soutien apporté par les associations de patients.

Lien pour télécharger Vik FPI : https://app.adjust.com/4s1glej

Vik FPI est disponible sur smartphone et tablette

Une solution innovante qui répond aux besoins des patients atteints de FPI et de leurs proches

En juin 2020, le laboratoire Boehringer Ingelheim a mis en place un board de patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique. Ces échanges ont permis de mettre en évidence leurs besoins. « Parmi eux, le manque d'informations est un frein dans le parcours de soin et un obstacle à une bonne prise en charge. Un certain nombre de patients sont également confrontés à des difficultés d'accès aux médecins (généralistes et spécialistes) à cause notamment des difficultés de déplacements. En parallèle, la qualité de vie des patients et les aidants est fortement impactée au quotidien.. VIK FPI a été pensé pour répondre à ces problématiques et accompagner, rassurer au quotidien, les patients et leurs proches. » précise Marc ODIC, Responsable relations Associations de Patients, chez Boehringer Ingelheim.

Boehringer Ingelheim : un engagement pérenne auprès des patients atteints de fibrose pulmonaire

Particulièrement engagé dans l'optimisation de la prise en charge des patients atteints de fibrose pulmonaire et leur accompagnement, Boehringer Ingelheim a mis en place de nombreux projets, en collaboration avec les 4 principales associations de patients concernées directement, ou indirectement par la fibrose pulmonaire : l'APEFPI, l'ASF, l'Andar et l'AFPric.

Ces actions visent à répondre à différentes problématiques :

Mieux comprendre et mieux écouter les besoins

Le laboratoire consulte régulièrement les associations de patients en organisant des comités consultatifs et des enquêtes visant à évaluer les difficultés rencontrées dans le parcours de soins et de mesurer l'impact de la maladie sur la qualité de vie du patient et celle de leurs proches.

Améliorer les connaissances autour de la maladie

Boehringer Ingelheim France propose un site internet : www.vivreaveclafpi.fr pour mieux comprendre la maladie avec la possibilité de s'inscrire à une newsletter mensuelle. Depuis septembre 2015 le laboratoire soutient des réunions d'information organisées par l'association Pierre Enjalran Fibrose Pulmonaire Idiopathique (APEFPI), le Centre de Référence et les Centres de Compétences des Maladies Pulmonaires Rares. Ces réunions ont pour objectifs d'informer le public sur la FPI, d'aider et d'accompagner les patients et leur entourage. Plus récemment, Boehringer Ingelheim France a mis en place une campagne de sensibilisation à destination du grand public pour sensibiliser aux symptômes de la maladie et contribuer ainsi à améliorer le diagnostic de la maladie encore trop tardif.

Contribuer à une meilleure prise en charge et qualité de vie

A titre d'exemple, Boehringer Ingelheim France apporte son soutien à OPALE, le premier programme personnalisé des patients traités pour une FPI en France, qui a été mis en place par l'Association pour le Développement d'Initiatives en Santé (ADIIS) et Patientys. Le laboratoire a également développé « FPI & Moi » un programme en ligne d'activité physique adaptée (APA).

À propos de Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim développe des thérapies innovantes pour améliorer la vie des hommes et des animaux. Entreprise biopharmaceutique axée sur la recherche, nous créons de la valeur par l'innovation dans des domaines où il existe des besoins médicaux importants encore non satisfaits. Entreprise familiale depuis sa création en 1885, Boehringer Ingelheim s'appuie sur une vision de long terme. Près de 52 000 collaborateurs travaillent dans plus de 130 pays, dans trois activités : santé humaine, santé animale et fabrication biopharmaceutique pour le compte de tiers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.boehringer-ingelheim.fr.

