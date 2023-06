Boeing a été poursuivi en justice mercredi par une entreprise du Colorado qui accuse le géant de l'aérospatiale d'avoir volé des secrets commerciaux pour la fusée Space Launch System de la NASA, puis d'avoir construit des composants présentant des défauts de sécurité "critiques" susceptibles de mettre en danger les astronautes.

Wilson Aerospace a déclaré avoir travaillé avec Boeing pendant deux ans à partir de 2014, après que Boeing, craignant de perdre des milliards de dollars de revenus de la NASA, a demandé son aide pour fixer en toute sécurité les moteurs à la fusée.

Selon une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Seattle, Boeing a ensuite annulé le travail de Wilson sur le projet tout en continuant à utiliser sa propriété intellectuelle sans recevoir "des instructions complètes" sur la façon de la construire et de l'installer, créant ainsi des risques pour la sécurité.

"Boeing a engrangé des milliards de dollars de revenus grâce à la violation des secrets commerciaux de Wilson" et doit restituer "tous les revenus et profits que Boeing a obtenus en conséquence", selon la plainte.

Wilson a également déclaré que Boeing avait volé des secrets commerciaux relatifs à des outils d'installation de boulons pour son avion 787 Dreamliner. Il a déclaré que Boeing lui avait demandé de concevoir ces outils en 2012.

"Ce procès est truffé d'inexactitudes et d'omissions", a déclaré Boeing, dont le siège se trouve à Arlington, en Virginie, dans un communiqué. "Nous nous défendrons vigoureusement devant les tribunaux.

Wilson est basée à Fort Collins, dans le Colorado, et se compose de son fondateur David Wilson, de son fils et de sa femme. La société réclame également des dommages-intérêts triplés.

Boeing a décrit le système de lancement spatial de la NASA comme la fusée la plus puissante jamais construite et "l'épine dorsale d'une présence humaine permanente dans l'espace lointain".

Lancée pour la première fois le 16 novembre dernier lors d'un vol sans équipage, la fusée fait partie du programme Artemis de la NASA, qui vise à envoyer des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis la mission Apollo 17 en 1972.

NASA est l'abréviation de National Aeronautics and Space Administration (Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace).

L'affaire est la suivante : Wilson Aerospace LLC v Boeing Co, U.S. District Court, Western District of Washington, No. 23-00847.