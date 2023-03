Boeing est confronté aux mêmes défis en matière de chaîne d'approvisionnement dans le secteur de la défense que dans le secteur commercial -exec.

"Nous avons un certain nombre de programmes qui ont des composantes à la fois commerciales et militaires. Et les défis qui existent dans la chaîne d'approvisionnement mondiale existent également chez Boeing Defence", a déclaré Scott Carpendale, directeur général de Boeing Defence Australia, aux journalistes en marge du Salon international de l'aviation d'Australie.

"Ce que nous savons cependant, c'est que la meilleure façon d'assurer la résilience de la chaîne d'approvisionnement est d'envisager des sources multiples et aussi de placer les fournitures aussi près que possible de la capacité", a-t-il ajouté.