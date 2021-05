Boeing : la FAA inflige une amende de 17 millions de dollars

L'Administration fédérale américaine de l'aviation (FAA) a annoncé jeudi qu'elle allait infliger une amende d'au moins 17 millions de dollars à Boeing, à qui elle reproche d'avoir installé des équipements non certifiés sur ses appareils 737 MAX.



Dans un communiqué, la FAA explique que le constructeur basé à Chicago a équipé 759 de ses Boeing 737 MAX et NG de capteurs qui n'étaient pas approuvés pour ces modèles.



L'autorité ajoute que le groupe aéronautique a également soumis 178 Boeing 737 MAX à une certification de navigabilité, alors que ces appareils disposaient de rails de bec non conformes.



'Assurer la sécurité du public qui prend les airs est notre responsabilité première. Ce n'est pas négociable, et la FAA tiendra Boeing et l'industrie aéronautique responsables de la sécurité de notre ciel', a déclaré l'organisme.



La FAA précise que Boeing devra s'acquitter de la pénalité de 17 millions de dollars dans les 30 jours suivant la signature de l'accord.



Si Boeing n'effectue pas certaines actions correctives dans les délais prévus, la FAA pourrait lui imposer jusqu'à 10,1 millions de dollars de pénalités supplémentaires.



