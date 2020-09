Boeing reçoit sa première commande de 737 MAX en 2020, mais les annulations augmentent

Boeing Co a obtenu sa première commande de 737 MAX en 2020 mais les annulations de commandes de cet appareil, cloué au sol depuis mai 2019, s'accumulent, selon les données mensuelles publiées mardi.

Boeing fait état de 17 nouvelles annulations de commandes du 737 MAX en août, ce qui porte le nombre total de commandes annulées, y compris celles où les acheteurs ont converti le MAX en un modèle différent, à 445 depuis le début de l'année.

Parmi les annulations du mois dernier, neuf proviennent d'Aercap Holdings, deux d'Aviation Capital Group et d'Iceland Air, une des services d'aviation de General Electric Capital et trois de clients non identifiés.

Les livraisons d'appareils au cours des huit premiers mois de l'année ont chuté de 68,5%, avec 87 avions seulement. Les livraisons totales d'avions sont tombées à 13 en août contre 18 un an plus tôt, mis sont toutefois en hausse par rapport aux quatre livraisons enregistrées en juillet.

La première commande cette année de deux 737 MAX 8 plus deux options a été passée par la compagnie polonaise Enter Air.

Boeing a également remporté trois commandes de 737 MAX de la part d'un client non identifié.

Jefferies a annoncé le mois dernier qu'elle s'attendait à ce que Boeing livre seulement 138 appareils en 2020, contre 380 l'année dernière.

(Rachit Vats, Eric M. Johnson; version française Elena Smirnova, édité par Jean-Michel Bélot)

par Rachit Vats et Eric M. Johnson