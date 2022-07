Boeing réduit les perspectives de l'industrie aéronautique sur 20 ans

Boeing prévoit que les compagnies aériennes du monde entier auront besoin de 41 170 nouveaux avions sur 20 ans, la moitié des livraisons concernant des avions de remplacement, et les avions monocouloirs représentant environ 75 % des avions.

Les nouvelles perspectives de marché de Boeing, publiées dimanche avant le salon aéronautique de Farnborough, sont en baisse par rapport à sa précédente prévision sur 20 ans de 43 610 livraisons.

La nouvelle estimation exclut le marché russe et sa projection de 1 540 avions, en raison de la guerre en Ukraine et de l'incertitude quant au moment où les constructeurs pourraient à nouveau vendre des avions aux transporteurs russes.

Boeing a légèrement augmenté ses prévisions de la demande pour les 10 prochaines années, à 19 575 livraisons d'avions - une projection plus élevée même en excluant le marché russe.

"C'est une fonction d'un environnement déprimé en 2021 qui tombe et d'une nouvelle année de tendance en 2031 qui s'ajoute", a déclaré Darren Hulst, vice-président de Boeing pour le marketing commercial, aux journalistes lors d'un briefing avant la publication de dimanche. "Cela se rapproche beaucoup de nos perspectives pour 2019" si la Russie était incluse.

Boeing a également légèrement baissé ses prévisions de croissance du trafic passagers à l'échelle de l'industrie, passant de 4 % à 3,8 %, mais a augmenté ses prévisions de croissance du fret à 4,1 %, contre 4 % l'année dernière. Il a réduit ses prévisions de croissance de la flotte à 2,8 % contre 3,1 %. Ses prévisions de livraisons de gros porteurs sur 20 ans sont passées de 7 670 à 7 230.

Boeing prévoit toujours que la flotte aérienne mondiale doublera presque d'ici 2041, car il voit toujours une reprise de la demande mondiale d'aviation COVID-19 d'ici début 2024.

Au cours des 20 prochaines années, Boeing a déclaré que "les fondamentaux à long terme restent intacts".

"Notre vision de la reprise à moyen terme - lorsque l'industrie retrouvera les niveaux de 2019 du trafic aérien mondial - est largement inchangée" depuis 2020, a déclaré Hulst. "Dans l'ensemble, nous voyons toujours la fin de 2023, le début de 2024 comme le moment où l'industrie récupère la totalité ou au moins le niveau de trafic pré-pandémique."

Boeing voit une forte demande d'avions à court terme malgré les risques de récession.

"L'industrie mondiale est toujours sur une trajectoire de récupération pour revenir à la relation normale entre le PIB et le trafic", a déclaré Hulst. "Toute petite secousse d'un point de vue économique serait probablement écrasée par la demande qui existe en raison de ces relations économiques normales."

Boeing prévoit également que la flotte de cargos augmentera de 80 % d'ici 2041. Le fret aérien atteint des "niveaux historiques", a déclaré Hulst, affirmant que c'est en partie "une fonction de la valeur stratégique croissante du fret aérien par rapport aux chaînes d'approvisionnement qui sont mises au défi et au transport maritime qui est mis au défi."

Boeing considère que les réseaux de commerce électronique contribuent à un "changement stratégique en faveur du fret aérien, même à moyen et long terme. ... Il ne s'agit pas d'une simple péripétie en termes de transport maritime par rapport au transport aérien."

Selon M. Hulst, le nombre de routes exploitées par plus d'une compagnie aérienne a plus que doublé au cours des deux dernières décennies - représentant 70 % de la capacité totale. Cela démontre "l'innovation continue que les compagnies aériennes doivent avoir pour continuer à être compétitives à des coûts plus bas afin d'attirer de plus en plus de trafic."

Le fret aérien ne représente toujours que 1 % du commerce mondial. "Un petit changement en termes de mode de transport, d'éléments clés du commerce, a un grand impact en termes de demande de fret aérien", a déclaré Hulst.