Boeing a suspendu les livraisons de certains 737 MAX en raison d'un nouveau problème de qualité impliquant des raccords non conformes, a annoncé l'entreprise jeudi.

Ce problème, qui affecte une partie de la famille d'avions 737 MAX, notamment les MAX 7, MAX 8 et MAX 8200, ainsi que l'avion de surveillance maritime P-8 Poseidon basé sur le 737 NG, n'est pas un problème de sécurité en vol et les avions en service peuvent continuer à fonctionner, a déclaré Boeing.

Le constructeur américain n'a pas voulu dire si ce problème l'obligerait à revoir ses plans d'augmentation de la production de 737 cette année, alors qu'il s'efforce de livrer au moins 400 MAX en 2023.

Cependant, le problème affectera probablement un nombre "significatif" d'avions 737 MAX non livrés, à la fois en production et en stockage, et pourrait entraîner une baisse des livraisons de 737 MAX, comme l'a reconnu l'entreprise.

Le problème concerne deux raccords qui relient l'arrière du fuselage fabriqué par Spirit Aerosystems à l'empennage vertical et qui n'ont pas été fixés correctement. Certaines versions de l'avion, comme le MAX 9, utilisent des raccords provenant de différents fournisseurs qui n'ont pas été jugés non conformes.

Boeing a déclaré qu'il était encore en train de déterminer le nombre exact d'avions concernés par ce problème, et que la production du MAX se poursuivait.

Spirit a déclaré qu'elle travaillait à la mise au point d'une inspection et d'une réparation pour les fuselages concernés.