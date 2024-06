L'avionneur américain, empêtré dans les problèmes de qualité et les scandales à répétition, cherche un nouveau PDG pour mener à bien sa transformation et restaurer sa réputation. Une tâche qui se révèle plus difficile que prévu.

Qui pour redresser Boeing ? Après les nombreux dysfonctionnements, les erreurs de communication, les affaires autour des lanceurs d'alerte et l'arrachage d'une porte en plein vol, le challenge est considérable.

L'avionneur, qui se défend cette semaine devant la commission d'enquête sénatoriale, avait annoncé son intention de recruter, d'ici la fin du mois de juin, un nouveau commandant de bord pour remplacer David Calhoun, qui quittera ses fonctions fin 2024. Mais il semble que personne ne veuille prendre place dans le cockpit.

Selon le Wall Street Journal, plusieurs dirigeants de haut vol ont déjà décliné la proposition, dont Larry Culp, le directeur général de GE Aerospace, et David Gitlin, patron de Carrier Global mais surtout vétéran de l'industrie aérospatiale (sa carrière compte des escales chez Collins Aerospace, UTC Aerospace Systems, Goodrich Corp, Rolls-Royce Holdings Plc et Pratt & Whitney Co).

Steven Mollenkopf, ancien directeur général de Qualcomm et récemment nommé au poste de président de Boeing, pourrait tenir la barre pendant une période de transition, mais ne semble pas vouloir endosser le rôle à long terme.

Enfin Pat Shanahan, PDG de Spirit AeroSystems, et Stephanie Pope, actuelle directrice des opérations de Boeing qui a bâti toute sa carrière chez le constructeur, se heurtent aux désirs de certains investisseurs, de compagnies aériennes clientes et d'hommes politiques, qui leur préfèreraient un outsider.

Il faut dire que l'offre ne fait pas rêver. En plus de résoudre les problèmes de qualité, les retards de production, les commissions d'enquête, les plaintes de client et des autorités, le nouveau PDG devra donner une direction à l'avionneur, améliorer ses chaînes logistiques, rassurer les partenaires, choisir où baser le siège social du groupe (la décision d'un déménagement en Virginie en 2022 semble remise en question) et réhabiliter complètement la marque. Un emploi qui ressemble plus à un cadeau empoisonné.

Le dessin du jour, par Amandine Victor, est inspiré de l'affiche du célèbre film des années 1990 : Y a-t-il un pilote dans l'avion ?