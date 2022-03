BofA : la guerre en Ukraine entraîne des sorties hebdomadaires record sur les actions européennes

Les fonds d'actions européennes ont perdu 6,7 milliards de dollars, tandis que les fonds financiers ont enregistré des sorties de 3,5 milliards de dollars, indique BofA dans son rapport basé sur les données EPFR.

Dans le même temps, les fonds de trésorerie ont enregistré le plus grand afflux de fonds depuis 9 semaines, soit 46,3 milliards de dollars, et 1,9 milliard de dollars ont été transférés vers l'or.

"La Russie et l'Ukraine sont synonymes d'un plus grand 'choc d'inflation', d'un plus petit 'choc de taux' et d'un plus grand 'choc de récession'", a déclaré Michael Hartnett, responsable de la stratégie d'investissement chez BofA, dans une obligation envers ses clients.

"La Fed et la BCE sont désespérément coincées entre la déflation à Wall Street et l'inflation dans la rue principale (les prix à la production en Europe ont augmenté de 30,6 % par an avant l'invasion) ; la flambée des prix du pétrole, le cycle d'escalade des sanctions militaires et les accidents sur les marchés financiers menacent la récession mondiale", a-t-il ajouté en faisant référence aux banques centrales des États-Unis et de la zone euro.