BofA : les gérants font preuve d'optimisme

« Les investisseurs sont optimistes et positionnés en vue d’une croissance permanente, d’une inflation transitoire et d’une réduction en en douceur des rachats d’actifs (tapering) de la Fed via des positions longues sur les matières premières, les produits cycliques et les financières », selon le sondage réalisé par Bank of America auprès des gérants au niveau mondial effectué au début de ce mois. Ils sont ainsi 72% à juger, comme la Fed, que l'actuelle poussée inflationniste est transitoire et 63% à s'attendre à ce que la Fed signale le début du tapering en août/septembre.



Si aucun d'eux ne croit que des taux à 1,5 % provoqueront une correction des actions, le passage de 1,5 % à 2 % est crucial car une grande majorité d'investisseurs pense désormais que des taux supérieurs à 2 % seraient préjudiciables aux actions.



Par ailleurs, 81 % des investisseurs pensent toujours que le bitcoin est une bulle malgré le recul du prix.