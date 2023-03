L'interdiction récente de l'utilisation de TikTok sur les appareils appartenant au gouvernement américain, associée à une nouvelle législation du Congrès visant à bloquer l'application, a alimenté les craintes que la populaire plateforme chinoise ne soit bientôt interdite à l'échelle nationale.

La semaine dernière, l'entreprise a déclaré que l'administration Biden avait exigé que les propriétaires de TikTok cèdent leurs parts dans l'application vidéo populaire, sous peine d'interdiction.

On ne sait pas exactement comment l'administration Biden pourrait mettre en œuvre une telle interdiction, si elle choisissait d'aller de l'avant avec un plan, mais si l'histoire est un guide, une interdiction n'est pas susceptible de prendre effet en temps utile. Voici pourquoi :

TRUMP

Citant des préoccupations de sécurité nationale, le président de l'époque, Donald Trump, a déclaré aux journalistes qu'il prévoyait d'interdire TikTok en juillet 2020, menaçant de le fermer s'il ne pouvait pas être décroché par son propriétaire chinois Bytedance à un acheteur américain.

En août, il a pris deux décrets, l'un interdisant l'application et l'autre exigeant que Bytedance vende ses activités américaines à des entreprises américaines.

Mais la tentative de M. Trump de bloquer TikTok par un décret découle de la loi sur les pouvoirs économiques en cas d'urgence internationale (International Emergency Economic Powers Act). Cette loi exempte l'importation ou l'exportation de "matériel d'information" et de "communications personnelles" en vertu de l'amendement Berman, qui vise à protéger la liberté d'expression.

"L'interdiction de l'application - ou de toute autre application similaire - serait probablement contestée en vertu du premier amendement. Il est important de garder à l'esprit que l'amendement Berman de l'IEEPA est un substitut du premier amendement. Même s'il est décroché, de plus grandes questions juridiques demeurent", a déclaré John Costello, qui a supervisé la création du bureau du département du commerce chargé d'examiner certaines technologies étrangères pour y déceler des menaces à la sécurité nationale.

En attendant, l'ordre exécutif imposant un désinvestissement reste embourbé dans des négociations entre TikTok et l'administration Biden sur un éventuel accord de sécurité nationale qui pourrait résoudre les préoccupations à l'origine de la vente ordonnée.

COMMENT UN PROJET DE LOI DEVIENT UNE LOI

Les parlementaires de Washington ont également lancé deux projets de loi distincts visant à permettre au président d'interdire des applications comme TikTok au motif qu'elles présentent un risque pour la sécurité nationale des États-Unis. Mais ces projets de loi, l'un à la Chambre des représentants et l'autre au Sénat, doivent encore être accompagnés d'un projet de loi dans l'autre chambre, et bénéficier d'un soutien suffisant pour être adoptés par les deux chambres, avant d'être signés par le président Joe Biden. La Maison Blanche soutient le projet de loi du Sénat, connu sous le nom de loi RESTRICT.

Considérée comme la plus susceptible d'aboutir, cette loi nécessiterait au moins plusieurs mois avant de recueillir suffisamment de soutien pour être votée et signée par le président. Elle pourrait également être affaiblie avant de parvenir à M. Biden.

Même si la loi RESTRICT est adoptée cette année, le ministère du commerce a jusqu'à six mois pour commencer à examiner les transactions avec les nouvelles autorisations, et jusqu'à six mois supplémentaires pour achever les examens et prendre des mesures.

LE JOUR DU PROCÈS POUR TIKTOK

TikTok est susceptible de contester toute tentative d'interdiction de l'application. L'entreprise a finalement réussi à faire échouer la tentative de Trump d'interdire l'application aux États-Unis.

"Le premier amendement protège le droit des Américains à accéder aux plateformes de médias sociaux de leur choix", a déclaré Jameel Jaffer, directeur exécutif du Knight First Amendment Institute de l'université de Columbia. "Pour justifier une interdiction de TikTok, le gouvernement devrait démontrer que les préoccupations en matière de vie privée et de sécurité ne peuvent pas être décrochées par des moyens plus restreints. Le gouvernement n'a pas démontré cela, et nous doutons qu'il puisse le faire. Restreindre l'accès à une plateforme d'expression utilisée chaque jour par des millions d'Américains créerait un dangereux précédent pour la réglementation de notre sphère publique numérique de manière plus générale".