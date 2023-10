Les prix Nobel, sans doute les récompenses les plus prestigieuses au monde, seront annoncés cette semaine, en commençant par le prix de médecine ou de physiologie, lundi.

Les prix, d'une valeur de 11 millions de couronnes suédoises (environ 1 million de dollars) chacun, sont également décernés pour des réalisations dans les domaines de la physique, de la littérature, de la chimie et de la paix.

QU'EST-CE QUE LE PRIX NOBEL ?

Le prix Nobel a été créé par le riche inventeur suédois Alfred Nobel qui, dans son testament, a stipulé que ses biens devaient servir à financer "des prix destinés à ceux qui, au cours de l'année précédente, ont apporté le plus grand bénéfice à l'humanité".

Nobel est décédé en 1895, mais il a fallu attendre 1901, à la suite d'une bataille autour de son testament, pour que les premiers prix soient décernés.

Nobel a désigné l'Académie royale des sciences de Suède pour décerner les prix de chimie et de physique, l'Académie suédoise pour la littérature, l'université médicale suédoise de l'Institut Karolinska pour la physiologie ou la médecine, et le parlement norvégien pour la paix. On ne sait pas pourquoi Nobel a choisi la Norvège, qui à l'époque était en union avec la Suède, pour remettre le prix de la paix.

En 1968, alors que la banque centrale suédoise célébrait son 300e anniversaire, elle a créé le prix des sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel en faisant un don à la Fondation Nobel. Le prix est décerné par l'Académie royale des sciences de Suède, selon les mêmes principes que les autres prix.

LAURÉATS CÉLÈBRES ET TRISTEMENT CÉLÈBRES

Parmi les lauréats notables du prix Nobel figurent des scientifiques comme Albert Einstein, Niels Bohr et Marie Curie, des auteurs comme Ernest Hemingway et Albert Camus, et des personnalités inspirantes comme Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. et Mère Teresa.

Si la plupart des réalisations sont encore célébrées, certains prix ont mal vieilli, comme le prix de physiologie ou de médecine décerné en 1949 par Egas Moniz pour la lobotomie, une pratique depuis lors interdite et discréditée.

De nombreux prix de la paix ont également été critiqués, notamment ceux décernés à Henry Kissinger, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin et Shimon Peres. Le fait de ne pas avoir décerné le prix au Mahatma Gandhi avant sa mort en 1948 est également considéré par beaucoup comme une erreur.

LES FESTIVITÉS

Les prix Nobel sont remis aux lauréats le 10 décembre, date anniversaire de la mort de Nobel. Le prix de la paix est remis par le président du comité Nobel norvégien à Oslo, tandis que les autres prix sont remis par le roi de Suède dans la salle de concert de Stockholm.

Dans la soirée, quelque 1 300 invités sont conviés à un somptueux banquet à l'hôtel de ville de Stockholm. Le banquet nécessite une planification minutieuse et la nourriture est préparée par un chef cuisinier, huit maîtres d'hôtel, 210 serveurs et serveuses, cinq sommeliers et 20 cuisiniers.

Plusieurs mois avant le banquet, trois menus proposés par des chefs sélectionnés sont présentés à la Fondation Nobel pour être dégustés. Le menu sélectionné est tenu secret jusqu'au jour du banquet Nobel.

Le menu de l'année dernière comprenait une entrée de sandre cuit aux algues, un plat principal de cerf farci aux morilles et à la sauge, et un dessert de gâteau au fromage cuit au four et de compote de prunes.

(1 $ = 11,0622 couronnes suédoises)