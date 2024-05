Le Premier ministre slovaque Robert Fico a été blessé par balle mercredi, devenant ainsi le dernier dirigeant européen à être la cible d'une tentative d'assassinat.

Les médias slovaques ont déclaré que le tireur était un homme de 71 ans, mais le motif n'a pas été immédiatement précisé.

Si les tentatives d'assassinat de dirigeants européens ont été relativement rares au cours des 50 dernières années, un certain nombre d'hommes politiques européens de premier plan ont été la cible d'attaques au cours des dernières décennies.

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des cas les plus médiatisés.

ANNA LINDH, 2003

Anna Lindh, ministre suédoise des affaires étrangères et personnalité politique sociale-démocrate de premier plan, a été mortellement blessée lors d'une agression à l'arme blanche dans un grand magasin du centre de Stockholm en septembre 2003. L'agresseur a été appréhendé deux semaines plus tard et condamné à la prison à vie.

ZORAN DJINDJIC, 2003

Le premier ministre serbe Zoran Djindjic a été assassiné en mars 2003 à Belgrade, en Serbie. Djindjic était un homme politique pro-occidental qui avait mené l'éviction de l'autocrate Slobodan Milosevic en 2000.

JACQUES CHIRAC, 2002

Le président français Jacques Chirac a survécu à une tentative d'assassinat en juillet 2002. Un assaillant a tiré sur lui mais l'a manqué alors qu'il passait ses troupes en revue le jour de la Bastille.

PIM FORTUYN, 2002

Homme politique néerlandais bien connu, critique à l'égard de l'immigration et de l'islam, Fortuyn a été assassiné en mai 2002, neuf jours avant les élections générales. Il a été abattu par un militant des droits des animaux.

WOLFGANG SCHAUBLE, 1990

L'homme politique allemand Wolfgang Schauble est resté partiellement paralysé après avoir reçu trois balles lors d'une campagne électorale, quelques jours seulement après la réunification de l'Allemagne en 1990.

Il a ensuite été membre du parlement allemand pendant 50 ans. Il est décédé l'année dernière.

OLOF PALME, 1986

Le Premier ministre social-démocrate suédois Olof Palme a été assassiné dans une rue du centre de Stockholm en février 1986, alors qu'il rentrait chez lui avec sa femme après une soirée au cinéma. Le suspect, condamné en 1988, a finalement été acquitté en appel.

MARGARET THATCHER, 1984

Le Premier ministre britannique Margaret Thatcher, surnommée la "Dame de fer", échappe de justesse à une énorme explosion dans un hôtel où elle séjourne à Brighton, en Angleterre. Des membres de l'Armée républicaine irlandaise provisoire (IRA) avaient déposé une bombe dans l'hôtel avant la conférence du parti conservateur.

Cinq personnes ont été tuées dans l'explosion.

PAPE JEAN-PAUL II, 1981

Le pape d'origine polonaise est abattu sur la place Saint-Pierre, au cœur de la Cité du Vatican, en mai 1981. Souffrant de deux blessures par balle, il s'en sort malgré tout et, quelques années plus tard, son agresseur demande et obtient la grâce du président italien Carlo Ciampi.

ALDO MORO, 1978

L'ancien premier ministre et président de la Démocratie chrétienne italienne Aldo Moro a été enlevé par des membres du groupe militant d'extrême gauche des Brigades rouges en mars 1978, qui ont exigé la libération de prisonniers en échange de la sienne. Deux mois plus tard, il a été retrouvé mort dans le coffre d'une voiture.

LUIS CARRERO BLANCO, 1973

Peu après son accession au poste de premier ministre espagnol dans les dernières années précédant la mort du dictateur de droite Francisco Franco, Luis Carrero Blanco est tué dans un attentat à la bombe perpétré dans une rue de Madrid par le groupe militant nationaliste basque ETA.