Les dirigeants de l'Union européenne discuteront de la manière de réformer l'Union à 27 pour accueillir de nouveaux membres lors d'un sommet qui se tiendra à Grenade les 5 et 6 octobre. Ce sommet marquera le début d'un long processus visant à préparer l'élargissement de l'UE à l'horizon 2030.

Vous trouverez ci-dessous une liste des pays qui souhaitent adhérer à l'UE.

STATUT DU PAYS CANDIDAT

TURQUIE (candidate depuis 1999). Bien qu'elle soit toujours officiellement un pays candidat, les négociations d'adhésion de la Turquie avec l'UE sont gelées depuis longtemps, principalement en raison de préoccupations liées aux droits de l'homme et à la gouvernance. L'entrée dans l'UE de ce pays de 85 millions d'habitants ne fait actuellement pas partie du débat politique.

MACEDONIE DU NORD (candidate depuis 2005). Elle est sur la voie de l'adhésion à l'UE depuis 2003 et dispose d'un accord de stabilisation et d'association - un cadre de relations sur mesure - depuis 2004. Elle a reçu le feu vert pour des négociations d'adhésion en 2020, après avoir changé son nom de Macédoine en Macédoine du Nord pour satisfaire les sensibilités grecques. Mais les négociations n'ont pas encore véritablement commencé, en raison des objections de la Bulgarie voisine.

MONTENEGRO (candidat depuis 2010). Ce petit pays des Balkans a posé sa candidature à l'adhésion à l'UE en 2008. Les négociations d'adhésion ont débuté en 2012 et depuis lors, 33 chapitres de négociations - domaines dans lesquels le candidat doit s'aligner sur la législation de l'UE - ont été ouverts et trois d'entre eux ont été provisoirement clôturés.

SERBIE (candidate depuis 2012). Le pays a été identifié comme candidat potentiel en 2003 et dispose d'un accord de stabilisation et d'association avec l'UE depuis 2013. Les négociations d'adhésion ont débuté un an plus tard et à ce jour, 22 chapitres de négociations sur un total de 35 ont été ouverts et deux ont été clôturés.

ALBANIE (candidate depuis 2014). Le pays a été identifié comme candidat potentiel en 2003 et a posé sa candidature en 2009 pour devenir membre de l'UE. Les gouvernements de l'UE ont accordé à l'Albanie le statut de candidat en 2014. Les négociations d'adhésion ont officiellement débuté en 2022, après que l'Albanie a rempli les conditions relatives aux changements apportés au système judiciaire, à la lutte contre la corruption et le crime organisé, aux services de renseignement et à l'administration publique. Mais ces négociations n'ont pas encore véritablement commencé car l'UE a couplé la demande d'adhésion de l'Albanie à celle de la Macédoine du Nord, ce qui signifie que les deux sont bloquées par la Bulgarie.

MOLDOVA (candidate depuis 2022). L'UE a conclu un accord d'association avec la Moldavie, qui comprend une zone de libre-échange approfondie et complète depuis 2016. Pour progresser vers le début des négociations d'adhésion, la Commission européenne a demandé à la Moldavie de réformer son système judiciaire, de lutter contre la corruption et le crime organisé, de se débarrasser des oligarques, de réformer l'administration et les finances publiques, d'impliquer la société civile et de renforcer la protection des droits de l'homme.

UKRAINE (candidate depuis 2022). Kiev a déposé une demande d'adhésion à l'UE quelques jours après avoir été envahie par la Russie en février 2022 et a obtenu le statut de candidat en juin de la même année.

Les relations entre l'UE et l'Ukraine remontent à près de 30 ans : l'UE a signé un accord de partenariat et de coopération avec l'Ukraine en 1994, qui est entré en vigueur en 1998.

En 2004, l'Ukraine est devenue un partenaire prioritaire de l'UE après que la "révolution orange" contre la fraude électorale et la corruption a montré qu'elle était sur la voie de l'intégration à l'UE.

En 2014, le président pro-russe Viktor Ianoukovitch a refusé de signer un accord d'association et de commerce avec l'UE, déclenchant la révolution populaire de Maïdan, qui a été suivie par l'annexion de la Crimée par la Russie. L'accord d'association et de commerce avec l'UE est entré en vigueur en 2017.

BOSNIE-HERZÉGOVINE (candidat depuis 2022). Le pays a été identifié comme candidat potentiel en 2003 et dispose d'un accord de stabilisation et d'association avec l'UE depuis 2015. Il a déposé une demande d'adhésion à l'UE en 2016. Pour entamer les négociations d'adhésion, la Bosnie doit mettre en œuvre 14 priorités fixées par la Commission en 2019, qui portent sur la démocratie et la fonctionnalité de l'État, l'État de droit, les droits fondamentaux et la réforme de l'administration publique.

EN ATTENTE DU STATUT DE PAYS CANDIDAT

GEORGIE (demande d'adhésion à l'UE en 2022). Les gouvernements de l'UE ont déclaré qu'ils accorderaient à la Géorgie le statut de pays candidat une fois que Tbilissi aurait répondu à certaines préoccupations, notamment en ce qui concerne l'État de droit, l'indépendance des tribunaux et la liberté des médias. Depuis 2016, l'UE et la Géorgie ont conclu un accord d'association qui couvre les échanges commerciaux.

KOSOVO (demande d'adhésion à l'UE en 2022). Bruxelles envisage une perspective européenne pour le Kosovo depuis 2005, avant même la déclaration d'indépendance du pays vis-à-vis de la Serbie en 2008. Mais tous les pays de l'UE ne reconnaissent pas le Kosovo comme un État indépendant. Depuis 2016, l'UE a conclu avec le Kosovo un accord de stabilisation et d'association qui sert de base à son processus d'adhésion.