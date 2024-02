Le colonel-général Oleksandr Syrskyi, qui dirigeait les forces terrestres de l'Ukraine depuis 2019, a été promu commandant des forces armées jeudi, alors que la guerre avec la Russie entre dans sa troisième année. Il remplace Valeriy Zaluzhnyi.

Voici quelques informations sur Syrskyi, qui était déjà un personnage clé de l'Ukraine lors de l'invasion totale de la Russie.

LES PREMIÈRES ANNÉES

M. Syrskyi est né en juillet 1965 dans la région russe de Vladimir, qui faisait alors partie de l'Union soviétique. Il vit en Ukraine depuis les années 1980. Comme beaucoup de membres des forces armées ukrainiennes de son âge, il a étudié à Moscou - à l'École supérieure de commandement militaire - parmi des pairs qui sont devenus depuis des commandants russes. Il a obtenu son diplôme en 1986 et a servi pendant cinq ans dans le corps d'artillerie soviétique. Certains analystes militaires estiment que ses tactiques sur le champ de bataille reflètent sa formation hiérarchique soviétique.

LE LÉOPARD DES NEIGES

Syrskyi a pris la tête des forces terrestres de l'Ukraine en 2019. Il avait auparavant commandé les troupes ukrainiennes qui luttaient contre une insurrection soutenue par Moscou dans les régions orientales de Donetsk et de Louhansk, qui a débuté en 2014, et avait reçu l'indicatif "léopard des neiges".

LES PLUS GRANDES VICTOIRES

M. Syrskyi a supervisé certaines des plus grandes victoires de l'Ukraine dans le cadre de l'invasion à grande échelle de la Russie. Il a dirigé la défense réussie de la capitale Kiev dans les premiers mois et a été nommé Héros de l'Ukraine, la plus haute distinction du pays, en avril 2022. En juillet 2022, Syrskyi planifie et exécute une contre-offensive éclair qui éloigne les troupes russes de la ville de Kharkiv et reprend des pans de territoire à l'est et au sud-est.

BAKHMUT

Au début de l'année dernière, M. Syrskyi a dirigé la défense ukrainienne de la ville orientale de Bakhmut, où des milliers de soldats des deux camps ont été tués dans l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre jusqu'à présent. Certains analystes militaires se sont demandés si la défense d'une ville en ruine valait la peine d'avoir autant de morts et de blessés. Selon M. Syrskyi, la défense acharnée de Bakhmut par l'Ukraine a nui à l'effort de guerre global de la Russie en immobilisant le groupe de mercenaires Wagner.

MORAL DES TROUPES

M. Syrskyi affirme que sa priorité est le moral de ses troupes, auxquelles il rend régulièrement visite sur le front. Il a déclaré aux médias occidentaux qu'il dormait quatre heures et demie par nuit et qu'il se détendait en allant à la salle de sport. M. Syrskyi est marié et père de deux fils.